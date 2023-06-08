Özden Aşar Coşar



Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

Çok güzel ve iyi ki gelmişiz diyeceğiniz bir yer.

Ve gezilecek çok yeri var ,onlara değineceğim ama en çok Türk ün olduğu ve gercekten cezbedici olan iki yeri size daha çok anlatacağım. Önce nereleri gezmelisiniz onu yazalım;

* Budva

* Sveti Stefan

* Kotor

* Dobrota

* Kayaların Leydisi

* Perast

* Tivat

* Porto Montenegro

* PMYC Pool

* The Clubhouse

* Waikiki Beach

* Herceg Novi

* Mamula

* Mavi Mağara

* Rose

* Ülgün

* Bar

* Stari Bar

* Lovcen

* Njeguši Köyü

* Podgorica

* İskodra Gölü

* Tara Nehri

* Durmitor Milli Parkı

* Crno Gölü

* Ostrog Manastırı

Vaktiniz varsa kesinlikle tüm bu yerleri gezmelisiniz ama vaktiniz yoksa iki özel yeri rotaya alın derim.

Budva

Adriyatik denizi kenarında mis gibi bir sahili olan ve tarihi yapısıda bulunan bir yerleşke 2500 yıllık bir tarihi var

Venedik Cumhuriyeti'nin Adriyatik'teki kalelerinden biri olan Budva, 1570-1573 Osmanlı-Venedik Savaşı sırasında Kaptan-ı derya Müezzinzade Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının denizden, Rumeli Beylerbeyi Hüseyin Paşa ve Semiz Ahmed Paşa'nın karadan ortak harekâtları sonucunda Himara, Şingin, Ülgün ve Antivari'yle birlikte ele geçirildiyse de, müteakip yıl Venedik donanmasınca geri alındı ve 1797'ye kadar Venedik Cumhuriyeti toprağı olarak kaldı.



Böyle köklü tarihi yerleri cok ama, yeni yerleşkelerle biraz o doku bozulmuş.

Benim en çok dikkatimi çeken şeyse tüm o güzelliklerden bağımsız bir sürü Türk firma ve Türklerin yoğun olmasıydı.

Sahilde oturup bir balık yiyelim derken en az beş tane Türk aileyle karşılaştık.

Sonra ikinci rotamız Kotor’a geçtik

KOTOR

Yine tarihi dokusuyla cezbeden bir sahil kasabası. 1979’dan beri UNESCO dünya miras listesinde yer alır.

Millattan önceye dayanan bir tarihi var ama en çok Venedikliler hüküm sürdüğü için onların tarihi mimari izlerini taşır.

Böyle tarihi kalelerde gezip yine maceracı ruhunuza hitap etmek isteyceksiniz.

Biz yeni rotalara yol alırken siz Kotor ve Budvayı not alıp bizleride @benim_gozumlegezelim hesabımızdan takip etmeyi unutmayın

Her yol güzelliğe ve iyi çıksın