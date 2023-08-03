HAZIRLAYAN: ÖZDEN AŞAR COŞAR

Avrupanın göbeğinde böyle bir yapı muhteşemdi , o yüzden görmek gezmek ve keşfetmek için can attım.

Endülüs döneminden kalma bu eser benim en çok görmek istediğim yerlerden biriydi ve gördüğümde de bu heyecan için çok haklı olduğumu anladım .

Al hamra sarayı İspanya nın Granada şehrinde sehir merkezine 10-15 km mesafede ulaşımı rahatça sağlanan ve gündüz ve gece ihtişamıyla insanları büyüleyen bir saray ve kale.

O kadar büyük bir alana sahip ki yaklaşık 3,30 saat yürüyerek bile zor bitirdik.

Saray ve cennet vari bahçesiyle gayet buyuk ve ihtişamlı bir çok odasıyla esi benzeri yok.

Her odası tek tek ince el işleriyle oymalarla süslenmişti.

Her odadan odaya gectikce insanı büyüleyen bir görüntü vardı.

El-Hamra'nın sırrını içerdiği söylenen Arapça bir cümledir. Bu sözcük, "Allah'tan başka galip yoktur" anlamını taşır. Bu bakımdan El-Hamra, Allah'ın tek galip olduğunu tüm dünyaya haykıran bir saraydır ve dünyanın hiçbir yerinde Allah adını bu kadar çok zikreden sütun, kemer, kubbe, tavan, kapı ve duvara sahip başka bir saray yoktur.

(İspanyolca: Alhambra; Arapça: الْحَمْرَاء‎‎: "Kırmızı" (eril formda "ahmer" olan sözcüğün dişil yapıdaki şeklidir), İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer alan, İslami Arap mimarisinin Kalʿatü'l-Hamrâ mimari anlayışı ile yapılan saray ve kale olarak kullanılan tarihi binadır.

1001 gece masallarındaki rüya sarayların gerçek alemdeki hali sayılabilecek olan El-Hamra'nın doğal çevreye uyumu, girift yapısı, farklı süslemeleri ve yaşanan mekân ile su ve yeşili belli bir ahenk içinde buluşturabilmesi

Yahya Kemal Beyatlı'nın İspanya'da ki elçilik görevi sırasında (1929) kaleme aldığı satırlarda şöyle özetlenir:

... El-Hamra'ya basit bir dış kapıdan giriliyor. Girerken harikulade bir mekân içine girileceğinin farkına bile varılmıyor. Girdikten sonra bir alemden başka bir aleme geçmiş, sanki bir rüyanın ortasına düşmüş gibi gözlerimi kapadım ve açtım, öylesine bir hayret içindeydim. Bu şaşkınlık daireden daireye geçtikçe arttı. Nazar değmemiş bir beyazlık içinde, sülüs bir yazı sarmaşığı gülümseyen bir güzellikle bütün duvarları sarmış; nakışın ve oymanın hudutsuz oyunları, tavanların derinliklerine kadar her tarafı örtmüş, ama her taraf yine de bembeyaz görünüyor.(vikipedia)