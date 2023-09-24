Nevşehir

Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonlukları elde eden, Avrupa'daki çeşitli yarışmalardan madalyalarla dönen Eray Çaylak, son olarak geçen ay Türkiye Halter Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Kenan Nuhut Yıldız Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda koparmada 100, silkmede 117, toplamda 217 kilo kaldırmayı başararak, kategorisinde birinci oldu.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün halter salonunda milli takım antrenörü Burak Erdoğan nezaretinde çalışmalarını sürdüren Eray Çaylak, gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Haltere başladığı 2016 yılından itibaren Türkiye Halter Federasyonunca her yıl düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılan Eray Çaylak, kendi kilosu ve kategorisinde 8 yılda 8 şampiyonluk kazandı.

Eray Çaylak, AA muhabirine, seçmelere katılmadan önce herhangi bir spor dalına ilgisi olmadığını, deneme amaçlı başladığı halterden kopamadığını belirtti.

Sporun hayatının en değerli parçası haline geldiğini ifade eden genç sporcu, her gün vaktinin önemli bir bölümünü spor salonunda ağırlık çalışarak geçirdiğini anlattı.

Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi halterde başarıya ulaşanlardan olmak istediğini aktaran Eray Çaylak, şunları kaydetti:

"Haltere başlamak hiç aklımda yoktu. Halter seçmelerine katılıp salonda çalışanları izleyince bu sporu sevdim. Baktım herkes yapıyor 'Ben de yapabilirim.' dedim, iki ay sonra şampiyon oldum. Bu beni sevindirdi ve şevkimi artırdı. Edindiğim tecrübelerle sürekli Türkiye şampiyonu olmaya başladım. 61 kiloda Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldum. Milli takım kamplarına katıldıkça madalyalar daha çok gelmeye başladı. Şu an Gençler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. İnşallah orada da şampiyon olmayı istiyorum. Eski halter şampiyonlarının videolarını izleyip hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmi 3-4 kez izledim. Başarı için çabalaması beni etkiledi ve hırslandırdı. Haftada bir gün çalışmasam bir ay çalışmamış gibi olurum. Bu yüzden her gün antrenmana katılıyorum. Hedeflerim büyüklerde madalya almak ve olimpiyatlarda başarı elde etmek."

Akranlarına sporla uğraşmaları tavsiyesinde bulunan Eray Çaylak, "Genç arkadaşlara tavsiyem, spora başlasınlar. Bütün kötülüklerden uzak olup, antrenmanla meşgul oluyorsun. Başarılarının ardından namın duyuluyor." diye konuştu.

Eray Çaylak'ı çalıştıran milli takım antrenörü Burak Erdoğan ise okullarda haltere uygun olabilecek öğrencileri araştırdıkları sırada Eray'ı keşfettiklerini, genç sporcunun halterde daha başarılı noktalara yükseleceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, çalışmaya başladıklarından beri Eray'ın antrenman disiplininden hiç kopmadığını, bunun da başarıya kapı araladığını dile getirdi.

AA