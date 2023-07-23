MUĞLA AA- İş Sanat Antik Sahne'deki oyuna, antik dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapıların aynı anda görülebildiği Stratonikeia Antik Kenti'ne gelen sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gösteri öncesi açıklama yapan Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, burada yaklaşık 3 bin yıl önce de insanların aynı şekilde bir araya geldiğini söyledi.

Antik kentte kazı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Söğüt, "Bu gibi aktivitelerle kentimizin tanıtımı da sağlanıyor. Bizi destekleyen sponsorlarımız aynı zamanda bölgede sanatsal faaliyetlere de önem veriyor." dedi.

"Ben Anadolu"nun antik kentlerdeki serüveni sürecek

Yıldız Kenter'in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan, "Ben Anadolu" yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden hayata geçirildi. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter'in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturdu.

Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Kibele'den Niobe'ye Kassandra'dan Theodora'ya Nilüfer Hatun'dan Hürrem Sultan'a masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü, sanatçı Ayça Bingöl tarafından 16 karakterde anlatıldı.

İş Sanat'ın "Antik Sahne" adıyla geçen yıl hayata geçirdiği etkinlik, antik kentlerin büyülü atmosferinin yanı sıra Ayça Bingöl'ün usta oyunculuğuyla buluşarak hafızalara kazındı.

Farklı şehirlerdeki izleyicileriyle bir araya gelmeye devam eden İş Sanat, "Ben Anadolu" ile antik kentlerdeki serüvenine devam edecek.