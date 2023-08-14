Haber: Damla Oya Erman

Milyonlarca Amerikalı, her gün mide ekşimesi ve asit reflüyü tedavi etmek için proton pompası inhibitörü olarak bilinen ilaçları kullanıyor ve son yıllarda bu ilaçlar, böbrek yetmezliği, inme ve herhangi bir nedenden ölüm riskini artırdığıyla bağlantılı olarak görüldü.

Yeni araştırmalar, bu ilaçları yıllarca kullanan insanlar için demans riskinin daha yüksek olabileceğini gösteriyor.

45 yaş ve üstündeki kişiler arasında, ilaçları dört yıldan fazla kullananlar, ilaç kullanmayanlara göre demans geliştirme riskinin %33 daha yüksek olduğunu gösteren bir çalışma, Çarşamba günü "Neurology" dergisinde yayımlandı.

Demans, tek bir hastalık değil, beyin hücrelerine zarar veren hafıza kaybı ve bilişsel bozulma için açık bir terimdir.

PPI'lar, mide asidini hedef alarak mide zarının bu asidi üreten enzimlerini azaltarak mide asidini azaltır. Genellikle asit reflüsü ve gastroözofageal reflü hastalığı veya GERD gibi semptomları tedavi etmek için kullanılırlar.

PPI'lar genellikle reçetesiz olarak yaygın olarak bulunur ve hafif bir yanma hissi olan mide ekşimesi tedavisinde kullanılır.

Uzmanlara göre, bu ilaçları zaman zaman kullananlar endişelenmemeli.

Bu çalışma asit reflü ilaçlarının demansı tetiklediğini kanıtlamaz," çalışma yazarı Dr. Kamakshi Lakshminarayan, Minnesota Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan bir nörolog ve Amerikan Nöroloji Akademisi üyesi, CNN'e bir e-posta ile belirtti. "Sadece bir ilişki gösteriyor. Daha fazla araştırma yapılması gerekiyor, bulgularımızın diğer büyük çalışma gruplarında onaylanması ve uzun süreli proton pompası inhibitörü kullanımı ile demans arasındaki olası bağlantının anlaşılması için."

PPI'lar ve demans arasındaki bağlantı

Lakshminarayan ve ekibi, başlangıçta demansı olmayan 45 ila 64 yaşları arasındaki 5,712 kişiden oluşan bir nüfus tabanlı çalışmayı inceledi.

Bu süre içinde katılımcıların neredeyse %26'sı olan yaklaşık 1,500 kişi PPI kullanmıştı.

Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, ırk ve diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık koşullarını ayarladıktan sonra, neredeyse 4,5 yıl boyunca PPI kullanan 497 kişiden 58'inin demans geliştirdiğini buldular.

İlaçları kullanmayan 4,222 katılımcıdan 415'i demans geliştirdi. Araştırmacılar, ilaçları 4.4 yıldan daha kısa süre kullanan kişiler için daha yüksek bir risk bulmadılar.

Çalışmanın bazı sınırlamaları vardı. Katılımcılar ilaç kullanımları hakkında sadece bir kez yılda bir defa sorgulandı. Bu nedenle, katılımcılar ilaç kullanımını kontrol noktaları arasında durdurup tekrar başlatırsa, tahminler yanıltıcı olabilir. Araştırmacılar ayrıca sadece reçeteli ilaçları incelediler, reçetesiz ilaçlar çalışmadan dışlandı.

Araştırmacılar, B12 eksikliği ve bozulmuş amiloid metabolizması'nı PPI'ların fazla kullanımı ve demans arasındaki olası bağlantı olarak belirledi.

Lakshminarayan, "Bazı çalışmalar, asit reflü ilaçlarının düşük B12 seviyeleri ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Ve düşük B12, bozulmuş düşünme ve zayıf hafıza ile ilişkilidir," dedi ve ekledi ki takımının çalışma katılımcılarının B12 verilerinin seviyelerine sahip olmadığını, bu nedenle "bu teori hakkında yorum yapamadıklarını" söyledi.

Dr. Gregory Day, Jacksonville, Florida'daki Mayo Kliniği'nin Nöroloji Bölümü'nde bir doçent ve Amerikan Nöroloji Akademisi üyesi, PPI'lar ile beyindeki amiloid etkileri arasında bir bağlantı olabileceğini kabul etti.

Araştırmada yer almayan Day, proton pompası inhibitörlerinin beyni temizleyen enzimleri "değiştirebileceğini" ve Alzheimer hastalığındaki önemli bir bileşen olan amiloid birikimini temizlediğini söyledi.

PPI'lar "amyloidin kesilmesi için vücudun kimyasal seviyesini azaltabilir" dedi. "Teorik olarak, bu ilaçlar beynin içindeki amiloidi artırarak Alzheimer hastalığının riskini artırır ve Alzheimer hastalığı demansın bir numaralı nedenidir."