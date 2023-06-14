Brüksel

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, van Quickenborne'un, 11 Haziran'da kendi girişimiyle kar amacı gütmeyen yeni bir kuruluş oluşturduğuna, bu yapıyı Müslümanların yeni temsilcisi olarak tanımaya hazırlandığına değinildi.

"Bu dernek, Belçika Müslümanları nezdinde ne temsili ne de meşrudur. 70 camiden oluşan ağıyla Belçika Diyaneti, Belçika Müslümanlarının teşkilatına ve temsiline yönelik bu müdahaleyi kınıyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hukukun üstünlüğünün siyaset tarafından mükerrer müdahalelerle tamamen ihlal edildiğini bir kez daha büyük bir üzüntüyle not ediyoruz. Bu, anayasal haklarımız ve demokrasimiz için gerçek bir tehlikedir. Tüm sorumlu siyasetçileri, ulusal ve uluslararası insan hakları kurumlarını bu adaletsizliğe karşı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. Din özgürlüğü, hem anayasada hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ve her kamu otoritesinin saygı göstermesi gereken temel bir haktır."

Açıklamada ayrıca Müslüman toplumun bu müdahalelerini kabul etmeyeceği ve yasal mercilere başvuracağı kaydedildi.

Süreç

Belçika İslam Temsil Kurulu, 1996'dan bu yana camilerin tanınması için başvuruda bulunma, İslami din eğitimini organize etme, imam atama, yetiştirme ve halka açık mezarlıklarda Müslümanlar için yer tesis etme gibi sorumluluklarıyla Belçika devleti ile Müslüman cemaati arasında resmi bir temas noktası görevini üstleniyor.

Kurulun yapısı ve faaliyetleri, Adalet Bakanı van Quickenborne tarafından, göreve geldiği 2020 yılından itibaren mercek altına alındı.

Kurula, amatör olduğu, yeterince şeffaf olmadığı, başka ülkelerin tesirinde olduğu yönünde suçlamalar yönelten Bakan van Quickenborne, Kurulun daha kapsayıcı, çoğulcu, temsil yeteneğine sahip ve şeffaf olması taleplerinde bulundu. Kurul, akabinde yapısal değişikliklere gitse de van Quickenborne bunları yeterli bulmadı.

İstifaya zorlanan başkan yardımcısı tarafından açılan dava üzerine, Kurulun içişlerine karışması nedeniyle haksız bulunan van Quickenborne, bunun üzerine resmi tanınırlığı tesis eden kararnameyi Eylül 2022'de kaldırmıştı. Bakan, Ekim 2022'de de Kurulu bir yıllığına tanıdığını ifade eden bir kararname çıkarmıştı. Belçika İslam Temsil Kurulu, bunun üzerine halen devam eden hukuki süreci başlatmıştı.

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, ocak ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan van Quickenborne'un ödeneklerini de kesmesi üzerine ekonomik sıkıntıya düştüklerini, dinler arası diyalog platformundan dışlandıklarını, bu tutumun altında yatan gerekçelerin, ülkedeki Müslümanların hayatına da yansıdığını ve çok sayıda ayrımcı muameleye maruz kaldıklarını söylemişti.

Üstün, van Quickenborne'un, ikame bir dernek kurdurduğunu ve bunun ülkedeki bir milyona yakın Müslüman'ın iradesinin hiçe sayılması anlamına geldiğini bildirmişti.

AA