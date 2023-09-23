ERZURUM AA- Hastaneye şiddetli bel ve bacak ağrıları gibi fıtık şikayetiyle başvuran ve bu sorun nedeniyle günlük yaşamında sorunlar yaşayan hastalar, yapılan tetkik ve muayenenin ardından beyin ve omurga cerrahı Dr. Ali Ekrem Adıyaman ve ekibince ameliyat ediliyor.

Yaklaşık 1 saat süren operasyonda, ucunda kamera olan endoskop cihazıyla fıtıklı bölgeleri temizlenen ve tek dikişle 5 milimetrelik kesi yeri kapatılan hastalar, bu yöntemle hem fıtıktan kurtuluyor hem de daha erken iyileşip normal yaşamlarına dönme fırsatı yakalıyor.

Beyin ve omurga cerrahı Adıyaman, uygun hastaları ameliyatsız yöntemle veya tam kapalı endoskopik yöntemle tedavi ettiklerini söyledi.

Bel fıtığı tedavisinin eskiden açık cerrahi, ilerleyen dönemlerde ise mikroskobik cerrahi yöntemlerle yapıldığını ifade eden Adıyaman, açık cerrahide kesi daha büyük olduğu için fıtığı çıkarma esnasında normal dokulara daha fazla hasar verildiğini, buna bağlı olarak da hastalarda ameliyat sonrası daha fazla bel ağrısı ve iyileşme sürecinde uzamaya ve kozmetik sorunlara yol açabildiğini belirtti.

"Ameliyat edip aynı gün taburcu ediyoruz"

Tam kapalı endoskopik yöntemle bel fıtığı tedavisinin, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez Erzurum Şehir Hastanesinde yapıldığını anlatan Adıyaman, şunları kaydetti:

"Tam kapalı endoskopik bel fıtığı işleminde, sadece 5 milimetrelik tek bir kesiden kapalı ve kameralı yöntemle girip fıtığı temizlemek ve bu esnada çevre dokulara en az hasar vererek bu işlemi yapmak mümkün. İşlemi uyguladığımız hastalarda ameliyat sonrasında daha az ağrı olmakta. Ameliyat sonrası daha erken iyileşmeleri ve normal hayata dönmeleri mümkün. Ameliyat edip aynı gün içinde taburcu edebiliyoruz. Bütün dünyada en yeni teknik olarak uygulanan bu yöntemi Erzurum ve bölge halkının hizmetine sunmaya başladık."

Dr. Adıyaman, her bel ağrısı olanın belinde fıtık olmadığını, çoğu hastanın ameliyatsız tedavi edildiğini belirterek hastanelerinde enjeksiyon tedavisi uyguladıkları hastaların kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Ameliyatlık bel fıtığı olan uygun hastalarda ise tam kapalı yöntemle çok daha iyi sonuçlar aldıklarını vurgulayan Adıyaman, "Tam kapalı endoskopik yöntemde eski yöntem olan mikroskobik bel fıtığı ameliyatına göre, kesinin çok daha küçük olması, dokularda çok daha az hasar oluşması ve ameliyat sonrası ağrının daha az olması gibi avantajlar bulunmakta. Bu işlem büyük merkezlerde ve bazı özel hastanelerde büyük maliyetlerde uygulanmakta." diye konuştu.

Ameliyat edilen hastalardan iki çocuk annesi 46 yaşındaki iş kadını Handan Sürmeli, yaklaşık 3 yıldır belinde fıtık olduğunu ve doktorların acil ameliyat önerdiğini belirterek kentte kapalı yöntemle ameliyat yapılmadığından tedaviyi ertelediğini aktardı.

"3 yıldır çorabımı bile giyemezdim şimdi çok rahat hareket ediyorum"

Organizasyon firmasında günde 6-7 saat ayakta yoğun çalıştığını ve ağrılarından dolayı sosyal ve iş hayatının olumsuz etkilendiğini anlatan Sürmeli, "Dr. Adıyaman'a ameliyat oldum ve ertesi gün taburcu oldum. Gayet iyiyim, hemen işime döndüm. Belimde tutulmalarım vardı, ağrıdan yürüyemez duruma geliyordum, geçmeyen ağrı nedeniyle kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi ilaçsız, ağrısız ve sorunsuz yaşıyorum. 3 yıldır çorabımı bile giyemezdim şimdi çok rahat hareket ediyorum. Hastanemizin doktor ve imkanları mükemmel. Adıyaman Hoca'ma sonsuz teşekkürler. Bundan sonra egzersiz ve yüzme sporuyla hayatımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise üstün teknolojiye sahip şehir hastanesinin, tecrübeli hekim kadrosuyla Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri arasında sınıflandırıldığını kaydetti.