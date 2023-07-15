İSTANBUL -Çocuklarda ilk süt dişleri 6-12 aylık dönemde çıkmaya başlar ve 20 süt dişi genellikle çocuk 2,5-3 yaşına geldiğinde tamamlanmış̧ olur. World Health Organisation (WHO-Dünya Sağlık Örgütü) ve Amerikan Pediatrik Diş̧ Hekimleri Birliği ilk diş̧ hekimi muayenesinin, 6 ay-1 yaş arasında, ilk diş̧ çıktıktan sonra yapılmasını öneriyor. Bebek diş sağlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çocuk Diş Hekimi Uzm. Dr. Nurgül Demir ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Bebeğin ilk dişlerinin çıkmasıyla birlikte, ebeveynlere bebekleri için doğru ağız hijyeni alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çeken Çocuk Diş Hekimi Uzm. Dr. Nurgül Demir “Süt dişler ilk çıktığı andan itibaren çürük oluşumunun engellenmesi ve 10-12 yaşlarına kadar ağızda kalması gereken dişler için yapılabilecek en ideal ve koruyucu tedavi planlamasının yapılması gerekmektedir. Özellikle tanı konmuş bir hastalığı olan ve düzenli ilaç kullanması gereken bebek hastalarımızda ağız hijyeni alışkanlıklarının hastaya özel olarak düzenlenmesi, ağız hijyeni için kullanılan ürünlerin hastaya göre seçilmesi ve düzenli kontrol randevularıyla çürük riskinin en aza indirilmesi veya çürük oluşumunun erken safhada tespit edilmesi çok önemlidir” dedi.

Bebekler dişli doğabilir

Bazen bebeklerin ağızlarında bir veya birkaç tane diş ile de doğabildiğini ifade eden Nurgül Demir “Bu bebeğin beslenmesini etkileyeceği gibi, eğer diş sallanıyorsa yutmayla birlikte bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Bu mutlaka çocuk diş hekimine danışılması gereken bir durumdur. Dişin durumuna göre hekim doğru tedavi planlamasını yapacaktır” açıklamasında bulundu. Nurgül Demir bebeğin dişlerinin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak için diğer maddeleri ise şöyle sıraladı;

Hem anne sütü hem bebek mamaları çürük yapıcı özelliktedir. Bebeğinizi emzirdikten veya hazır meme ile besledikten sonra mutlaka dişlerini ve diş̧ etlerini bebek fırçasıyla veya temiz bir gazlı bezle silin. Bu şekilde, diş̧ çürüğüne neden olan, bakteri plağı adı verilen yapışkan kaplamadan kurtulmuş̧ olursunuz.

1-Bebeğinize katkısız, organik süt içirin. Şekerle veya balla tatlandırılmış̧ sütlerin bebeğinizin çürük riskini arttırdığını unutmayın.

2-1 yaşından sonra bebeğinize biberon kullandırmayın. Bir şey içirmek için küçük bardakları veya tatlı kaşıklarını tercih edin.

3-Bebeğinizi hiçbir zaman balla tatlandırılmış̧ emzik veya biberonlar ile uyutmayın. Bu alışkanlık erken çocukluk çağı çürüklerinin temel sebebidir.

4-Özellikle gece uyutmadan önce bebeğinizin dişlerinin yüzeyini temizlemeniz, hiçbir şey yapamıyorsanız su içererek uyutmanız ağız içindeki asidik ortamın dengelenmesi ve çürük riskinin azaltılması için çok önemlidir. Çünkü gece tükürük akışı çok azdır ve dişlerin üzerindeki temizleyici etkisi daha azdır.

5-Dişleri uygun bir diş macunu ve yumuşak kıllı bir fırça ile günde en az iki defa fırçalayın.

Eğer çocuğunuz tükürme alışkanlığı kazandıysa 3 yaşına geldiğinde florürlü diş̧ macunu kullanmaya başlayın ve sadece bezelye büyüklüğünde diş̧ macunu kullanın. Çocuğunuzun fırçalama sonunda macunu tükürmesini sağlayın.

HABER: MERVE ELÇİ