Marka; tarz, rahatlık ve özel olmanın birleşimi olarak tanımlanan "Be Positive" stiline sahip. Ürünler, tattoo tasarımlarıyla zenginleştirilmiş, modern kesimlerle öne çıkan ve pozitif enerjiyi yansıtan bir giyim tarzını benimsiyor. Ayrıca, ürünlerin limited edition olması, her müşteriye kendini özel hissettiren bir deneyim sunuyor.

Be Positive, sezon içinde de güncellenen koleksiyonlarda, mevsimlere özgü renk paletleri ve özel tasarımlar kullanarak müşterilere her zaman fresh ve moda seçenekler sunmayı hedefliyor.

Dünyayı pozitif bir değişime yönlendirmek ve insanların günlük yaşamlarında pozitif bir etki yaratmak hayaliyle yola çıkan Be Positive Yönetim Kurulu Başkanı Onur Alp İzgi gelecekteki hedeflerinden bahsederken, “Markanın küresel çapta daha geniş kitlelere ulaşması, yeni ürün kategorilerine genişleme, sürdürülebilirlik alanında etkin rol almak bulunmaktadır. Be Positive markası, yeni projeleri ve etkinlikleriyle müşteri etkileşimini artırarak büyümeyi hedefliyoruz. Örneğin, Be Positive Radio şu an yayında Be Positive Cafe ve youtube talks programlarıyla da marka, sadece giyim değil aynı zamanda yaşam tarzı ve etkileşimli bir deneyim sunmak için 2024 yılında projeleri gerçekleştireceğiz.” dedi.