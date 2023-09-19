Destici, mesajında, "Türk tarihinin hakim özelliği, bir savaşlar ve mücadeleler tarihi olmasıdır." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda bugün, güçlü, hür ve bağımsız olmamızı, bu mücadele azmimize, o azmin kaynağı olan inanç ve değerlerimize, elbette o mücadeleyi veren gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Öncelikle görevlerinin her gününü ölüm riskiyle geçiren, onlar sayesinde geleceğe güvenle bakabildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet teşkilatımız olmak üzere, milletimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, güvenlik güçlerimizin mensuplarına, yerine getirmiş oldukları mukaddes görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle, saygıyla yad ediyorum."

AA