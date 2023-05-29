ANKARA AA- Parti Genel Merkezi'nin önünde seçim sonucuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turdaki farkını koruyarak yeniden seçildiğini belirtti.

Seçimi kazanan Erdoğan'ı tebrik eden Destici, "Bazen mitinglere beraber katıldık. Deprem bölgesine ziyaretlerimiz oldu. İnsanüstü bir çabayla çalıştığına, gayret gösterdiğine ve bunu da devlet adamlığı şuuruyla, ülkesine ve milletine hizmet etme gayesiyle yapmış olduğuna şahit olduk. " diye konuştu.

Mustafa Destici, Türkiye'nin ve Türk milletinin, devletin bekasını ve ülkesinin bölünmez bütünlüğünü önceleyenlerin, "terörle mücadele kararlı bir şekilde sürsün" diyenlerin kazandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın hiçbir pazarlık olmadan, Türkiye sevdasıyla çalıştığını dile getiren Destici, "Neticede çalışan, samimi olan kazanmıştır. Pazarlık içinde olanlar kaybetmiştir. Onlara da başta Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya da Zafer turizm ile Kandil'e hayırlı yolculuklar diliyoruz." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, demokrasi şöleni içerisinde gerçekleşen seçimin büyük olgunlukla tamamlandığını, katılımın, birinci tura göre az bir miktar düşük olsa da dünya ortalamasının çok üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Sandıktan çıkan sonuç, milletin iradesi karşısında herkesin şapkasını çıkarmasını, boyun eğerek sonucu kabul etmesini isteyen Destici, "Bu olgunluğu, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden bekliyorum. Tekrar milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür edeceğini belirtti.

Deprem bölgesindeki vatandaşların hizmette bulunanları gördüğünü ve sonucunu da sandığa yansıttığını aktaran Destici, deprem bölgesinde seçim öncesi yürüttükleri çalışmalara seçim sonrasında da aynı kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

BBP Lideri Destici, "Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde, hükümet temsilcileri ve Cumhur İttifakı'mızın mensupları ile depremzedelerin yanında olacağız. Zorluklar karşısında mücadeleyi kazanmaları için her daim onlarla birlikte olacağımızı ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

"Bu, CHP'nin iç problemi ve meselesidir"

Mustafa Destici, bir gazetecinin, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir seçimi daha kaybetti. Acaba istifa eder mi?" sorusuna, "Bu, CHP'nin iç problemi ve meselesidir. Onlar kendi içlerinde değerlendirecektir. Benim o konuda bir şey söylemem doğru olmaz diye düşünüyorum. Biz şu anda seçim sonuçlarıyla ilgileniyoruz." yanıtını verdi.