Destici ve beraberindeki partililer, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Destici'nin, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Destici, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşı'mız, büyük Türk milletinin, tarih yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Kurtuluş Savaşı ile milletimiz yok edilmeye çalışıldığı Anadolu topraklarında var olma mücadelesini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandı. Ardından 100 yıl önce, millet iradesinin esas alındığı, son bağımsız büyük Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Yokluklar içinde ve fedakarlıklarla zafere ulaşan bu büyük mücadelenin merkezinde, hiç şüphesiz, Kurtuluş Savaşı'mızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bulunur. Atatürk, bütün tartışmaların ötesinde ve üzerinde, Aziz Milletimizin gurur kaynağıdır, gurur kaynağı olmaya devam edecek.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılına adım atıyoruz. Taşıdığımız emanetin, Cumhuriyet'imizin değerinin, onun kazanılması için feda edilenlerin şuuru ve sorumluluğu, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da tüm hayatlarımızı şekillendirecek. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda, bize bir vatan ve devlet armağan eden şehitlerimizi, gazilerimizi, özlemle, sevgiyle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum."