Ankara

Öğle saatlerinde Cizre ilçesinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.

Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.

Ekipler, tıkanan rögarları açtı.

Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Adana

Adana'da şehir merkezinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilin üzerine apartman terasından güneş enerjisi düştü. Olayda yaralanan olmazken, araç hasar aldı.

Feke ilçesinde ise sağanak sebebiyle Paşalı Mahallesi'ndeki dere taştı. Derenin taşması sonucu çevredeki ekili araziler zarar gördü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kozan ilçesinde de yağış sebebiyle Dağılcak Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Mersin

Mersin'de kuvvetli rüzgar nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahilde dev dalgalar oluştu.

Rüzgarın etkisini gösterdiği sahil şeridi boş kalırken, bazı vatandaşlar oltalarıyla balık tuttu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da teknelerini Çamlıbel Balıkçılar Barınağına sabitledi.

Bilecik

Şiddetli yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı. Yolu trafiğe kapatan trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulundu.

Alt geçitte mahsur kalan bir araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücü ise iş makinesiyle aracından alındı.

Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Kentin bazı bölgelerinde yollardaki büyük su birikintilerinden dolayı da sürücüler zorlandı. Bazı ev ve iş yerlerine giren sular ise vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Bilecik-Bozüyük kara yolunun İstasyon mevkisinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Edirne

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Düzce ve Karabük'te dolu hayatı olumsuz etkiledi

Düzce'nin Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde sağanak, yerini doluya bıraktı.

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Öte yandan dolu, bölgedeki bazı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yağış sonucu yollar ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu.