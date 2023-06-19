İSTANBUL - Tüm yurtta olduğu gibi Bayrampaşa’da da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son ermesiyle birlikte öğrenciler yaz tatiline girdi. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte tüm okullarda karne heyecanı yaşandı. Nuri Örs Ortaokulu’nda öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur öğrencilere karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerini takdim ederek başarılar dilediler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

HABER: MERVE ELÇİ