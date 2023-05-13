İSTANBUL - 6 Şubat tarihli, Kahramanmaraş merkezli, toplam 11 kenti etkileyen çifte depremlerin hemen ardından tüm imkânlarını seferber eden Bayrampaşa Belediyesi, Kızılay’ın desteği ile depremzedeler için konteyner kent kurdu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde afetzedelerin kullanımına sunulan konteyner kentin açılışını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, eşi Melahat Aydıner, belediye başkan yardımcıları, Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Erkan Bayraktar ve protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Toplam 500 konteynerin bulunduğu kentteki konteynerlerin her biri 21 metrekarelik alana sahip, 2 oda, mutfak, tuvalet ve banyodan oluşuyor. Ayrıca konteyner kentte camii de bulunuyor. Öte yandan konteyner kentin çevresine yapılan çocuk oyun parkı, kamelyalar, dinlenme alanları ve yerleştirilen spor aletleri ile depremin izleri silinmeye, acılar hafifletilmeye çalışılıyor.

“Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Konteyner kentin açılışında konuşan Başkan Atila Aydıner, “Depremin bölgede ve yüreklerimizde açtığı yaraları sarmak için büyük felaketin ilk saatinden bu yana tüm imkânlarımız ve ekiplerimiz ile sahada olduk. Şimdi de depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a afetzede kardeşlerimiz için konteyner kent kurduk. Toplam 500 konteynerin yer aldığı yeni yaşam alanındaki konteynerlerin her biri 21 metrekarelik alana sahip, 2 oda, mutfak, tuvalet ve banyodan oluşuyor. Biz devletimiz ve milletimiz ile el ele vererek acıları dindirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile bölgede yeniden inşa çalışmaları hızla başlatıldı. İnşallah yakın zamanda afetzede vatandaşlarımız kadem kademe kalıcı konutlarına taşınabilecekler. Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım. 14 Mayıs’ta ak bir güneş gibi yeniden doğalım. Allah’ın izniyle tüm yaralarımızı saracak güce, iradeye ve kudrete sahibiz” ifadelerini kullandı.

HABER: EMİR YÜCEL