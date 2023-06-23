İSTANBUL- Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek açık büfe hakkında konuştu.

Açık büfeye mesafeli olun

Özellikle açık büfede birbirinden lezzetli görünen börekler, kızartmalar, etler, tatlılar en dirayetli denilebilecek insanları bile çoğu kez baştan çıkartmada etkili oluyor. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.



En sevdiklerinizi tercih edin

Tatilde kilo almamak için her şeyden önce doğru tatil planı yapmak daha uygun olur. Örneğin açık büfelere karşı mesafeli olmak da fayda var. Açık büfe yerine daha butik ve size özel hazırlanmış öğünleri tercih edebilirsiniz.



Kilonuzu kontrol edin

Tatil aktiviteyi artırmak için bir fırsat olarak da değerlendirilmelidir. Bütün gün şezlongda güneşlenmek yerine, bol bol yüzmek, plajda top oynamak, sörf, yelken, dalma gibi su sporlarını yapmak veya bunları öğrenmeye çalışmak da çok etkili kilo kontrol yöntemleridir.



Yemek bölümünün uzağında olun

Tatilde yeme içme alışkanlıkları da değişir. Normal hayatta yenilmeyen yiyecekleri sürekli görmek, ister istemez bu yiyeceklere karşı olan ilgiyi artıracaktır. Özellikle her şey dahil konseptli otellerde sürekli mantılar, gözlemeler, tatlılar, patates kızartmaları, hamburgerler, dondurmalar burnunuzun dibinde olur. Bu tür yiyeceklerden uzak durabilmenin en etkili yolu bunları görmemektir. Yani bu tür gıdaların olduğu bölümlere gitmeyin.



En keyif alacağınız öğünü tercih edin

Öğün planlarını da baştan yapmak daha doğru olur. Acıkmadan, sırf saati geldi diye yemek yemek doğru olmayacaktır. Üç ana öğünü dolu dolu yemek yerine kendinize günde en keyif alacağınız bir öğünü belirleyin. Diyelim ki akşam yemeğinde uzun oturmayı seviyorsanız sabah kahvaltısını hafif tutarak güne başlayabilirsiniz. Sabah kahvaltı öncesi fitness salonunu ziyaret edin ve güne güzel bir koşu ile başlayın. Spor sonrası kahvaltıyı süt ve meyve yiyerek hafif tutun. Daha sonra doğru plaja, harekete… Bol bol denize girin ve yüzün. Öğlen yemeğinde daha çok zeytinyağlı ve yoğurtlu salataları tercih edin. Pilavlardan, kızartmalardan, makarnalardan ve tatlılardan uzak durun. İkindi çayında yağsız yarım gözleme ile ayran içebilirsiniz. Akşam yemeğinde ise et, salata ve dilediğiniz bir içecekten 1-2 bardak alabilirsiniz.

HABER: MERVE ELÇİ