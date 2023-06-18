Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığı resmi olarak açıklandı. Henüz tatil planı yapmamış seyahat severler bu uzun tatili değerlendirmeleri için birkaç farklı lokasyon da tatil tavsiyesi ile kaşınızdayım bu hafta. Yani yazı karşılamak ve güzel bir bayram tatili için eşsiz bölgeler bizleri bekliyor.

Ülkemizin turizm merkezlerinden Bodrum, listenin ilk sırasında. Denize girilecek yerleriyle öne çıkan bu tatil beldesinde ilçe seçimine göre dilerseniz sakin bir tatil yapabilirsiniz dilerseniz de yazın tüm coşkusunu kalabalıklar içinde yaşayabilirsiniz.

Sakin bir tatil için Turgutreis’te, hareketli bir seyahat içinse Bodrum Merkez’de kalabilirsiniz. Denize girmek için Kargıcak Koyu, Yalıkavak Halk Plajı, Bitez Plajı ve Bardakçı Koyu’nu tercih edebilirsiniz.

Bölgede keşfedilmeyi bekleyen cazibe merkezleri listesinde ise Halikarnas Mozolesi, Bodrum Kalesi ve Zeki Müren Sanat Müzesi var.

Bayram tatili için tercihiniz Bodrum olacaksa konforlu bir yolculuk için Milas-Bodrum Havalimanı’na inebilir, buradan da transfer hizmetini değerlendirerek seçtiğiniz ilçeye geçebilirsiniz.

Antalya: Türkiye’nin turizm cenneti olan Antalya, gezilecek yerler bakımından oldukça zengin seçeneklere sahip. Doğal güzellikleri, Antik Dönem’den kalan tarihi kentleri, birbirinden güzel plajları ile birlikte her yıl yerli ve yabancı olmak üzere milyonlarca turisti ağırlayan Antalya’da tatil boyunca gezebileceğiniz birçok destinasyon bulunmaktadır. Antalya’da öncelik vereceğiniz yerler; Alanya Kalesi, Düden Şelalesi, Dim Çayı, Antalya Müzesi, Kaleiçi, Side Antik Kenti, Olympos Antik Kenti, Patara Antik Kenti, Olimpos Teleferik (Tahtalı Dağı), Kızılkule, Aspendos Antik Tiyatrosu, St. Nicholas Kilisesi (Noel Baba Kilisesi), Dolphin Aqua Land ve Köprülü Kanyon Milli Parkı olarak sıralamak mümkün.

Kapadokya: Kapadokya’ya gitmek için hava ve kara yolunu tercih edebilirsiniz. Kapadokya ülkemizde dört mevsim boyunca ilgi görüyor. Çünkü Kapadokya’da gezilecek yer her mevsim ayrı güzel. Peribacaları güneşin altında nasıl hayranlık uyandırıyorsa, karlar altında da bir o kadar büyüleyiciler. Büyüleyici doğasıyla Kapadokya’da gezebileceğiniz birbirinden güzel yerler var. Tatil planınızdan birkaç gün öncesinde kendinize bir rota oluşturun. Böylece güzel atlar diyarını tam anlamıyla deneyimleyebilirsiniz.

Sapanca: Adapazarı'na bağlı, gölü ile ünlü olan ve dereleri, içme suyu havzası ve ormanlarıyla son yıllarda gelişen bir turizm noktası olan Sapanca; konumu ile pek çok büyük şehre de oldukça yakın. Oldukça dingin, huzurlu ve doğayla iç içe bir bayram tatili geçirmek isteyenler için çok tercih edilen bölgelerden biri.

Batum: Bayram rotaları listesinde yurt dışı önerisi çok yakınlardan, Gürcistan’dan geliyor. Yalnızca kimlik kartınızla giriş yapabileceğiniz ülkenin en büyük şehirlerinden Batum, bayram tatilinizi unutulmaz kılacak güzellikte bir destinasyon. Şehir de denize girmek için Kvariati ve Gonio plajlarını tercih edebilirsiniz. Batum Botanik Bahçesi, Ali ve Nino heykelleri, Kutsal Trinity Kilisesi ve Batum Bulvarı da şehri hakkını vererek keşfetmek için görmeniz gereken noktalar.

İyi tatiller, İyi bayramlar …