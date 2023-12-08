31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idare seçimleri öncesi partilerde hareketlilik devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday adaylığı başvurularının sonlanmasıyla Bayraklı’da aday adayları da belli oldu.

Bu kapsamda Tepekule İş Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Güven İlhan, 2018 yılından beridir ilçenin tüm mahallelerinde ve sokaklarında sorun analizleri yaptığını ve bu kapsamda çözüm önerileri ürettiğini ifade etti.

GÜVEN İLHAN KİMDİR ?

Sözlerine kendini tanıtarak başlayan İlhan, “1971 Sivas doğumluyum. İlk ve orta öğretimim Sivas' in Gemerek ilçesinde tamamladıktan sonra yükseköğrenim ve çalışma hayatımın ilk dönemlerini İstanbul’da geçirdim. 1997 yılında İzmir’e tayin oldum. 2017 yılında kamudaki görevimden ayrılarak kendi danışmanlık şirketimi kurdum ve bugüne geldik. Siyasete girişim ise 2013 yılında belediye başkan aday adaylarının saha çalışması koordinatörlük görevlerini yerine getirdim. Bu işi yaparken İzmir' in 30 ilçesine yönelik bir yayın çıkardım. Bu yayının içeriği demografik yapı nüfus analizi oy girişkenlikleri ve proje bazlı çalışmalar oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

“BAYRAKLI TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

Yaklaşık 5 yıldır Bayraklı’da çalıştığını ifade eden İlhan, “2018 yılına gelindiğinde ilk adaylık sürecim milletvekili aday adaylığım oldu ve bu gerçekleşmedi ancak, o günden bugüne 5 yıl boyunca Bayraklı ilçesini tüm mahallelerini, sokaklarını, sorun analizlerini yaptım. Bunlarla ilgili çözümler ürettim çözümler üretmekle kalmayıp bu projelerle ilgili finansman çözümlerini de çıkardım bunun sonucunda da bu elimde gördüğünüz bu kitapçık ortaya çıktı. Türkiye’nin 922 ilçesinde içerisinde Bayraklı’da yapacağımız bu çalışmalar tüm Türkiye' ye örnek teşkil edecek, rol model olacaktır. Peki bu projeler nedir derseniz? Bayraklı’nın acil sorunu olan kentsel dönüşüm için çalışacağız, yönetim anlayışımız olarak kavgasız yönetimi benimseyeceği ve mahalle muhtarları meclisi yapacağız. Çocuklar, gençler, yaşlılar, durumu olmayanlar, öksüz, yetim, şehit, gazi aileleri, engelliler, kader mahkumları için sivil toplum örgütleri ve Pazar yerleri, tarım vb. daha bir çok projemiz var. Bu projeleri hayata geçirmek için belediye başkanı olacağım ve Bayraklı parmakla gösterilecek bir ilçe olarak tüm Türkiye' ye örnek olacak. Bu konuda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“BAYRAKLI’NIN TÜM SOKAKLARINI EZBERE BİLİYORUM”

Bir kitapçık hazırladıklarını belirten İlhan, “Bayraklı’yı bilmeyen, sokaklarında gezmeyen, muhtarlarını tanımayan birini ilçeye gelip belediye bakanı olursa ondan hizmet alamazsınız. Nasıl proje yapabilir, nasıl insanlara dokunabilirsiniz. Bayraklı’nın tüm sokaklarını ezbere biliyorum. Bayraklı'nın öncelikli ve nitelikli bir ilçe olmasını, yaşanır bir ilçe olması yönünde çalışmalar yürüttük. Bayraklı'nın tüm Türkiye'ye bir rol model olmasını istiyoruz. Bunun için size söz veriyorum. Bir kitapçık hazırladık. Birçok proje yer alıyor. Ayrıntılar kitapçık içerisinde yer alıyor. Bütün finansman modellerini, bütün proje modellerimizin hepsi kitapçıkta yer alıyor. Bu projeleri yaparken belli başlı işte kentsel dönüşüm, kavgasız yönetim, mahalle muhtarları gibi halka ve topluma dokunacak projeler var. Bunu yaparken de çocuklara, gençlere, kadınlara özellikle engellilere pozitif ayrımcılık yaparak onlara yönelik nitelikli projeler geliştirdik. Burada emeklilerden şehit ve gazi yakın ailelerine, kader mahkumlarından sivil toplum örgütlerine kadar bir çok proje modeli geliştirdik ve bu projelerin bir çoğu için belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak şimdiden finansman çalışmalarını da yaptık Bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.