İstanbul

Baykar, Bayraktar TB2 İHA'ların her birinin meteorolojik şartlar ve hava trafiğinin uygun olması durumunda günde en az 10 saat, 5 adet İHA'nın ise toplamda günde en az 50 saat uçuş yaparak Yeşil Vatan'ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlediğini bildirdi.

Baykar'dan son günlerde medyada yer alan bazı iddialarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Baykar ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında yapılan sözleşmeyle birlikte Bayraktar TB2 İHA'ların şu anda Manisa/Akhisar, Muğla/Milas, Kütahya/Zafer, Antalya/Gazipaşa ve Edirne/Keşan olmak üzere 5 noktada konuşlu olarak hizmet verdikleri belirtildi.

Bu 5 noktada konuşlu bulunan 5 adet Bayraktar TB2 İHA'ya ek olarak Baykar tarafından konuşlandırılan yedek 4 adet Bayraktar TB2 İHA ile beraber toplam 9 adet Bayraktar TB2 İHA'nın, OGM'nin yangınla mücadele faaliyetlerinde görev yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bayraktar TB2 İHA'ların her biri meteorolojik şartlar ve hava trafiğinin uygun olması durumunda günde en az 10 saat, 5 adet İHA ise toplamda günde en az 50 saat uçuş yaparak Yeşil Vatan'ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir. Büyük ölçekli orman yangınlarında ise uçuş görevi 24 saate kadar çıkmaktadır. Ayrıca tüm süreç Baykar personeli tarafından yürütülmektedir. Baykar üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmek için çaba göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Yapılan anlaşmaya göre orman yangınlarıyla mücadele için tüm teknik teçhizatın temini, kurulması, kullanılması ve konuşlanılan havaalanlarında kullanılan yerlerin kirası, elektrik ve su giderleri ile tüm personel giderleri, İHA'ların bakımları, yedek parçaları, onarımı ve yakıtlarının Baykar tarafından karşılandığı, Baykar'ın bahse konu yangın tespit faaliyetleri için 30 personel çalıştırdığı bildirildi.

Bunların yanı sıra Baykar'ın 2021'de OGM'ye orman yangınlarıyla mücadele için gereken yüksek teknolojik altyapıyı da eksiksiz olarak kurduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu alanda karşılaşılacak sorunların tespitine vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşarak Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin, bu öncü mücadele yöntemiyle birlikte The European Forest Fire Information System'in 2021'de yayınladığı raporlardaki verilere göre orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, OGM'nin verilerine ve medyada yayınlanan haberlere bakıldığında İHA'ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla birlikte orman yangınlarına ilk müdahale süresinin yaklaşık 45 dakikadan 11 dakikaya düştüğü ve OGM'nin yeni hedefinin ilk müdahale süresini 10 dakikanın altına indirmek olduğu belirtildi.

Yunanistan'da, Avrupa'da, geçen yıllarda Avustralya'da uzun süre devam eden orman yangınlarının tüm insanlık tarafından çaresizce izlendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meselenin ne kadar önemli olduğu, orman yangınlarına karşı tüm teknolojik kabiliyetimizi kullanmamızın gerekliliği ortadadır. Bayraktar TB2 İHA'ların kullanıma girdiği 2020'de 345 yangın ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürülmüştür. 2021'de ise İHA'lar 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynamıştır. Geçtiğimiz yıl 1 Haziran-15 Kasım 2022 tarihlerinde OGM verilerine göre Bayraktar TB2'ler tam 1109 yangını ilk anda tespit ederek Yeşil Vatan'ın korunmasına yönelik çok önemli hizmetler vermiştir.

Bilim insanlarına göre dünya tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşadığımız bugünlerde komşumuz Yunanistan'da, Akdeniz havzasında, Avrupa'da, Kanada'da yaşanan orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlarda ormancılarımız şehit oluyor, dünyanın farklı noktalarında insanlar vefat ediyor, ormanda yaşayan hayvanlar ölüyor ve zarar gören ekosistemle birlikte dünya kendine nefes aldıran ciğerlerini kaybediyor.

Türkiye'de ise yapılan çalışmalar sayesinde 1 Haziran 2023 ile 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında tespit edilen 285 orman yangınının 192'si Bayraktar TB2 İHA'lar tarafından ilk anda tespit edildiği vurgulandı. Bu yangınlar OGM'nin fedakar ekipleri tarafından büyümeden söndürülmüştür.

1 Haziran ile 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5 noktada görevli Bayraktar TB2 İHA'lar 2319 saat 20 dakika uçuş gerçekleştirmiştir. Halihazırda Antalya Kemer'de söndürülen orman yangınının 109. saati itibarıyla Bayraktar TB2 İHA'lar 79 saattir uçuş gerçekleştirmekte ve operasyonda çalışan Baykar personeli aralıksız olarak görev yapmaktadır. OGM'nin fedakar personeli sayesinde yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları sürdürülmektedir.

İmzalanan sözleşme bedeli dünyadaki benzeri uçuş/saat ücretli hizmetlerin çok altındadır. Daha da önemlisi sözleşme içeriğindeki saatlik uçuş ücreti bu hizmeti veren en yakın muadilinin bile yaklaşık 3'te 1'i kadardır.

Geçtiğimiz yıllarda da bu hizmetleri karalamaya çalışan benzeri haberler dolaşıma sokulmuştur. Baykar'ı karalamaya yönelik bu ve benzeri algı oluşturma çabalarına karşı hukuki girişimde bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

AA