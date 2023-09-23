Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Bochum'u 7-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında Bochum'u Allianz Arena'da ağırladı.

Bavyera ekibi; 4. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 13. dakikada Harry Kane, 29. dakikada Matthijs de Light ve 38. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Bayern Münih, 54 (penaltıdan) ve 88. dakikalarda Harry Kane, 81. dakikada ise Mathys Tel ile 3 gol daha bulup, müsabakadan 7-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih böylelikle puanını 13'e çıkardı. Ligde bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Bochum ise 3 puanda kaldı.

AA