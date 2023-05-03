2000 kişinin katılım gösterdi etkinlikte E-ihracat nasıl yaparız?, Amazon’daki iş modelleri nelerdir? Amazon politikaları hakkındaki merak edilenler ve ürün seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? gibi merak edilen birçok soru Bayaffluence şirket kurucusu Burak Aygün tarafından cevaplanarak katılımcıların bilgili şekilde sektöre girmesi ve var olanlarında donanımlı ilerlemesine katkı sunuldu.

E-Ticaretin hayatımızdaki önemi ve sektördeki payı hakkında bilgilendirme yapan Bayaffluence şirket kurucusu Burak Aygün, “Etkinliğe yaklaşık online ve offline olarak 2000 katılımcı katıldı. Katılımcıların sorularının geneline bakacak olursak ihracat ve e-ticaret yolculuğundaki başarısızlık kaygısı oldu. Soruların genel ortalamasında dış ülkelere nasıl ürün satarız? Doğru ürünü nasıl bulabiliriz? gibi sorular oldu tabi sosyal platformlarda çokça kaynak olduğu için bilgi karmaşası yaşayan öğrenci arkadaşlarımız da vardı bu kaygıları ve bu düşünceleri gidermek adına yaklaşık 1 saat kadar Amazon’daki soruları cevapladık ve doğru bilgileri katılımcılarla paylaştık.

AMAZON EĞİTİMİ İLE SATIŞLARI ARTTIRMAK MÜMKÜN

Katılımcılara tavsiyelerde bulunan Bayaffluence şirket kurucusu Burak Aygün, “Benim en önemli tavsiyem Amazon’da mevcut bir trafik var bu trafiği belli bir sürede iyi yönetmeyi öğrenen bir girişimci özellikle Amazon’un Amerika Kanada ve İngiltere pazar yerlerinde ciddi bir satış hacmine ulaşabilecek ve ihracat yolculuğunda başarıyla devam edebilecektir.

Bahçeşehir Üniversitesi’ne bayaffluence ekibi olarak bizleri davet ettikleri için çok teşekkür ederiz tekrar yeni etkinliklerde görüşmek üzere” dedi.