BATUM- Eolıpse Gazino’da Karadenizli sevenleriyle bir araya gelen sanatçı, “‘Batum’a ilk kez geldiğini belirtti. “ Ekibimle birlikte sabah erken saatlerde otele yerleştik, akşam konser vereceğim için zinde olmam gerekiyordu. Bu yüzden Batum’u da gezmeye fırsat bulamadım. Yoğun bir konser programım olduğu için sadece otel odası, dinlenme, prova, konser ve tekrar yola çıkmak gibi bir rutini yaşamak zorundayım ama şarkılarıma eşlik eden insanların yaşadıkları şehirler hep aklımda kalıyor. Bu şehirleri ayrıca ziyaret etmek istiyorum ama bu yoğunluk içersin de nasıl yapabilirim bilemi yorum” dedi.

12 şarkılık Yeni albüm hazırlıklarında olan sanatçı, son bahar ile birlikte yeni albümünü müzik dünyasına tanıtmaya hazırlanıyor.. Sahnede bol bol hayranları ile sohbet ederken eşi selin Ceceli ile ilgili espirili anları anlattı.

EVDE EŞİMİN SÖZÜ GEÇER

Ceceli, “eşim tabi ki evin patronudur, hanımları dinlerseniz huzurlu olursunuz ben bir ara saçlarımı boyamıştım, Selinde sarı saçlar ile eve almam demişti saçlarımı siyaha boyat öyle gel diyordu, sarı saçı çok severim ama eşim istemediği için boyatmıyorum, bana kalsa şimdi boyarım”

"CASİNO MÜŞTERİSİ İLGİ GÖSTERDİ "

Organizatörlügünü Ünlülerin menajeri olarak bilinen A. Kadir Şeker'in yaptıgı konserin çok büyük ilgi gördü… Bu ilgiden büyük moral bulduklarını söyleyen Ecilipse Casino Genel Müdürü Ufuk Yıldırım yaz sezonu boyunca ünlü isimleri Casino Müşterileri ile bir araya getirecekelerini belirtti.

HABER: MERVE ELÇİ