Batman Sosyal Bilimler Lisesi’nde 13 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Serkan Alpaslan, çeşitli spor branşlarında öğrenci yetiştirerek birçok başarı elde etti. Batman Sosyal Bilimler Lisesi’nde kız A takımını kuran Alpaslan, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından Batman Üniversitesi Kampüsünde yapılan ve 10 okulun katılım sağladığı yarışmada il şampiyonu oldu. Şanlıurfa’da bölgeler yarışmasına hazırlanan Serkan Hoca ve öğrencilerinin hedefinde ise bölge şampiyonluğu elde edip hem Batman’ı hem de Batman Sosyal Bilimler Lisesi’ni en iyi şekilde temsil etmek.

Her yıl çeşitli spor dallarında yetiştirdiği öğrencilerle birçok başarı elde eden başarılı Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Alpaslan’ın hedefi ise ülkemizi uluslararası arenalarda temsil eden sporcular yetiştirmek. Okulunun akademik başarının yanında spordaki başarılarından da söz eden Öğretmen Alpaslan, “Çeşitli branşlarda spor etkinliklerine katılım sağlıyoruz. Bu hafta Batman il geneli Oryantiring yarışması vardı. Kızlardan il birinciliği elde ettik. Zaten bizim okulun genlerinde Oryantiring var. Her yıl katıldığımız yarışmalarda birincilikler elde ediyoruz. Bu sene de katılım sağladık. Yaklaşık olarak 10 okulun katıldığı bir yarış müsabakası vardı. Batman Sosyal Bilimler Lisesi olarak Kız A takımımız gençlerde birinci elde ettiler. Şimdi Batman’ı Şanlıurfa ilinde temsil edeceğiz. Tabii ki bu sadece Oryantiring ile sınırlı kalmıyor. Diğer bütün spor branşlarında da öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz ve yarışmalara katılma çabası içerisindeyiz. Çünkü burada öğrencilerimiz diğer derslerini aksamadan alıyorlar. Öğrencilerimizin akademik başarısının yanında çeşitli spor dallarında da yetiştiriyoruz. Öğrenci sadece ders ile uğraştığı zaman bir yerden sonra tıkanıp kalabiliyor biz diyoruz ki öğrenci hobi olarak en azından çeşitli spor dallarıyla da meşgul olsun ve yeteneğini keşfetsin. Çeşitli spor dallarında ülkemiz dünya çapında birçok başarılar elde ediyor. Bizim de gayemiz yarın öbür gün ülkemizi ve bayrağımızı uluslararası spor müsabakalarında gururla dalgalandıracak sporcu öğrenci yetiştirmek. Şimdi okulumuzun Kız A Takımı Şanlıurfa’ya götüreceğiz. Orada hem Batmanımızı hem de okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ben öğrencilerime güveniyor ve şimdiden onlara üstün başarılar diliyorum” dedi.

Batman Sosyal Bilimler Lisesi’nde 11. Sınıfta okuyan ve Oryantiring yarışmasında birinci olan Gamze Demir ise spora olan tutkusunu hep üst düzeyde yaşadığını belirtti. Ortaokul yıllarından beri aktif olarak Oryantiring oynadığını söyleyen başarılı sporcu Gamze Demir, “Batman Üniversitesi kampüsünde Oryantiring yarışmasına katıldık ve il birincisi olduk. Ben ilk olarak Oryantiring’e ortaokulda Barış Göztaş hocamın yönlendirilmesiyle başladım. Ortaokulda okurken de birçok yarışmalara katılıp birincilikler elde ettim daha sonra liseye geldim ve burada Serkan Alparslan Hocamız ile çalışıyor ve yarışmalara katılıyoruz. Burada Serkan Hocamızla önceki yıllarda yapılan Oryantiring yarışmalarında birçok il birinciliği elde ettik. İki ay boyunca çalıştığımız Oryantiring yarışmasına bugün katıldık ve il birincisi olduk. Şimdi Şanlıurfa’ya gideceğiz ve hem Batman’ı hem de okulumuzu bölgeler yarışmasında temsil edeceğiz. Hedefimiz Şanlıurfa bölgeler yarışmasında da birinci olup Batman’ı ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek” şeklinde konuştu.