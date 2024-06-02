İskeçe Türk Birliği (İTB) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya'daki Türk kültürünün uluslararası alanda tanınmasına vesile olan Anadolu Ajansına (AA) teşekkür etti.

Ahmetoğlu, "AA foto muhabiri Ayhan Mehmet'in çektiği, İskeçe'nin Mustafçova bölgesinde geleneksel kıyafetler giyen kızların fotoğrafları ile Zeynelli köyünde toplu iftar hazırlığı yapan kadınların fotoğrafları AA sayesinde dünyaca ünlü gazetelerde yayımlandı. AA, bölgemizin tanıtımına büyük bir katkı sağlıyor." dedi.

Ahmetoğlu, konuşmasının ardından Ayhan Mehmet'e teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmalardan sonra İTB'ye bağlı dikiş nakış ve el sanatları kursu öğrencilerinin eserleri sergilendi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, geleneksel ova bölgesi düğünlerinin canlandırılması büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ve Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.