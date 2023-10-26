Gümülcine

Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde (GTGB) düzenlenen sergide, Batı Trakya Türk toplumunun, eskiden bu yana kullandığı eşyaların gençlere tanıtılması amaçlanıyor.

Eski dönemlere ait kıyafetlerin bir koleksiyonunu sergileyerek ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkaran sergi, Batı Trakya'nın tarihine ve kültürüne dair farklı bir bakış sunuyor.

El beceri kursu eğitmeni ve kurucusu Mediha Bekiroğlu, yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla böyle bir sergi hazırlamak istedik." dedi.

Batı Trakya Türk toplumunun eskiden kullandığı eşyaları gençlere tanıtmanın önemini vurgulayan Bekiroğlu, "Gümülcine ve köylerinden topladığımız eski eşyaların en az 70 yıllık bir mazisi var. Bu eserleri su yüzüne çıkararak, Batı Trakya kültürünün ortaya çıkmasını istedik." ifadesini kullandı.

Sergi yarın sona erecek.