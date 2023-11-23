Ankara

AFAD'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan 11 kişiyi arama çalışmaları sonucunda bu sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 10 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.