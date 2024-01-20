Haber: Damla Oya Erman

İsviçre'nin gayriresmi başkenti, temiz hava ve güvenli sokaklarıyla üst sıradaki yerini koruyor. ECA International adlı mobilite danışmanlık şirketi analistleri, dünya genelinde 500'den fazla konumu değerlendirerek göçmenlerin en çok evlerini hissettikleri yerleri belirledi.

Neil Ashman adlı kıdemli konum değerlendirme analisti, "Üst düzey olanaklar, minimum hava kirliliği ve düşük suç oranları ile Bern, göçmenler ve aileleri için çok çekici bir şehir," diyor. "İsviçre, Hollanda ve İskandinav şehirleri en yaşanabilir şehirlerin ilk 10'unu dolduruyor."

Bern sadece kağıt üzerinde güzel görünmekle kalmıyor; muazzam Alp eteklerindeki Eski Şehir'e takılmak isteyenlerin şaşırtıcı olmadığı bir durum.

Ancak genel sıralamada ilginç hareketler yaşandı, bazı oldukça popüler Avrupa şehirleri birkaç puan kaybetmiş durumda.

Konut sorunları nedeniyle Kopenhag ve Dublin geriliyor

Daha önce bir numarada olan Kopenhag, ECA'nın 2023 Konum Değerlendirmeleri'nde beşinci sıraya geriledi.

Danimarka'nın başkentinin çekiciliği inkar edilemez, ancak yaşanabilir bir şehir olmanın kritik bir parçası olan uygun bir yer bulmak - elbette - önemli.

Ashman, "Kopenhag hala göçmenler için harika bir şehir, hala çok yaşanabilir ancak son zamanlarda uygun konut sıkıntısı çektiği için sıralamada biraz düştü," diyor.

Dublin de konut sorunları nedeniyle bir darbe aldı - bu da onu 10 yıl önceki sıralamadan çıkardı. İrlanda başkenti şu anda 11. sırada, on yıl önce yedinci sıradaydı.

Popüler göçmen destinasyonları, daha sonra azalan uygun konutun etkisiyle karşılaşıyor. Konut bulunabilirliği sorunları, Lüksemburg ve Düsseldorf'un 2013'e göre ilk 10'dan çıkmasına neden oldu. Düsseldorf'un durumunda, bu durum son on yılda Almanya'da artan terör saldırıları tehdidine bağlı olarak artan 'sosyo-politik gerilim' skoru ile daha da kötüleşmiştir, ECA açıklıyor.

Edinburgh ve Londra, Göçmen sıralamalarında güçlü

Edinburgh, İngiltere'deki en yaşanabilir destinasyon olma özelliğini koruyor, genel sıralamada 17. sırada yer alıyor. İskoçya'nın başka bir şehri Aberdeen, yüksek bir konumda yer alıyor (24.), ancak daha yüksek suç oranları nedeniyle Glasgow 47. sırada daha düşük bir puan alıyor.

Londra, sıralamalarda nispeten istikrarlı bir şekilde 37. sırada yer alıyor. Ashman, "[Başkent], mükemmel olanaklara, kapsamlı bir toplu taşıma ağına ve rekreasyon seçeneklerine sahip olduğu için göçmenler için hala çok çekici bir şehir," diyor.

ECA'nın sıralaması, özellikle göçmenler için önemli olan çeşitli yaşanabilirlik faktörlerine dayanıyor; bunlar arasında sosyal ağa erişim, rekreasyon ve eğlence olanakları bulunmaktadır.