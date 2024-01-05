Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker)

Yarın:

13.00 Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 Galatasaray Ekmas-TOFAŞ (Sinan Erdem)

18.00 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

7 Ocak Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Aliağa Petkimspor (Menteşe)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Anadolu Efes (TOFAŞ)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

7 Ocak Pazar:

14.00 Çankaya Üniversitesi-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Emlak Konut (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

18.00 ÇBK Mersin-BOTAŞ (Servet Tazegül)

8 Ocak Pazartesi:

14.00 OGM Ormanspor-Bursa Uludağ Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.30 Kapaklıspor-Pizza Lazza Haremspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor (Ahmet Cömert)

14.45 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Mersin Büyükşehir Belediyesi (TOBB ETÜ)

16.30 Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Selçuklu Belediyesi)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)

7 Ocak Pazar:

14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gölbaşı)

15.45 Sigortam.net-Finalspor (BJK Emlakjet)

17.30 Çayırova Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Çayırova)

18.00 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Karataş Şahinbey)