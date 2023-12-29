Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray Ekmas (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (Tofaş)

20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor (Muradiye)

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (ENKA)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom (BJK Emlakjet)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bursaspor İnfo Yatırım (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin (Hatay Merkez)

Yarın:

14.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

15.30 İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

19.30 Beşiktaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (BJK Emlakjet)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

13.00 Sigortam.net-Kapaklıspor (BJK Emlakjet)

16.30 Gaziantep Basketbol-Finalspor (Karataş Şahinbey)

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor (Gölbaşı)

19.45 Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (90. Yıl)

Yarın:

13.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor (Altındağ Atatürk)

14.45 Çayırova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Çayırova)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

18.15 Pizza Lazza Haremspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

20.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konyaspor (TOBB ETÜ)