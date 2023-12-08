Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Çağdaş Bodrumspor-Reeder Samsunspor (Menteşe)
Yarın:
15.30 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (BJK Emlakjet)
18.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)
10 Aralık Pazar:
13.00 Darüşşafaka Lassa-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
11 Aralık Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ankara)
19.00 Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol (BJK Emlakjet)
Yarın:
14.00 Emlak Konut-ÇBK Mersin (Şehit Mustafa Özel)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
10 Aralık Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)
14.30 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-BOTAŞ (Kepez Turgut Özal)
15.30 İlkem Yapı Tarsusspor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Fenerbahçe Koleji Novotel-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.30 Çayırova Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Çayırova)
18.15 Esenler Erokspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Şehit Mustafa Özel)
10 Aralık Pazar:
14.00 Kapaklıspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.45 Konyaspor-Sigortam.Net (Selçuklu Belediyesi)
17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gaziantep Basketbol (Edip Buran)
11 Aralık Pazartesi:
18.00 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Pizza Lazza Haremspor (TOBB ETÜ)Kaynak: AA