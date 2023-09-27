İzmir

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçıyla 29 Eylül Cuma günü başlayacak 58. sezonda ligde, İstanbul'dan 7, Bursa ve İzmir'den ikişer, Ankara, Denizli, Manisa, Muğla ve Samsun'dan da birer takım mücadele edecek.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'ni geçen sezon şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e çıkan Samsunspor ile play-off'ta başarılı olan Çağdaş Bodrumspor, ligin yeni ekipleri olarak boy gösterecek.

1966-1967 sezonunda Ankara, İstanbul ve İzmir'den 12 takımın katılımıyla başlayan Basketbol Süper Ligi'ne, bu 3 ilin dışında ilk katılan takımlar 1973-1974 sezonunda Adana Demirspor ve Samsunspor oldu.

Söz konusu sezonda Ankara Kolej maçının yarım kalması nedeniyle hükmen mağlup ilan edilen Samsunspor, daha sonraki İTÜ ve Adana Demirspor maçlarına çıkmadı. Bu maçlarda da 2 hükmen yenilgi alan Samsunspor, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ligden ihraç edildi.

2001-2002'de ligden çekilen Troy Pilsner'in yerine lige davet edilmesine rağmen bunu kabul etmeyen Samsunspor, Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdiği 2004-2005'ten sonra fikstür çekimine katılmasına rağmen 2005-2006'da ligde yer almamıştı.

1973-1974'ten bu yana kulüp bünyesindeki basketbol şubesini 2 kez kapatan ve başka bir takımı bünyesine katarak yoluna devam eden Samsunspor, bu sezon Süper Lig'e döndü.

Çağdaş Bodrumspor ligin 87. ekibi

Ligin diğer yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor ise Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek.

Ligin 87. ekibi konumundaki Muğla temsilcisinden önce ligde kenti Fethiye Belediyespor temsil etmişti.

İstanbul'dan 24 takım

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu dahil bugüne kadar İstanbul'dan 24 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple yer aldı.

Bu üç ilin dışında Antalya 5, Balıkesir, Bursa ve Mersin 3, Adana, Gaziantep ve Konya 2, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak da birer takımla Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti.

İllerini temsil eden takımlar

Ligde bugüne kadar yer alan kentler ve takımları şöyle:

Adana (2): Adana Demirspor, Güney Sanayi

Afyonkarahisar (1): Afyon Belediyespor

Ankara (16): Ankaragücü, Büyük Kolej, DSİ Spor (Suspor), Hacettepe Üniversitesi, Jandarmagücü, Karagücü, Muhafızgücü, Mülkiye, OGM Ormanspor, ODTÜ, Silahlı Kuvvetler Gücü, Şekerspor, TED Kolejliler, Türk Telekom, Yenişehir, Ziraat Fakültesi

Antalya (5): Antalya Büyükşehir Belediyespor, Antalyaspor, Antbirlik, Kepez Belediye, Muratpaşa Belediye

Aydın (1): Kuşadası

Balıkesir (3): Bandırma Kırmızı, Banvit, Best Balıkesir

Bursa (3): Bursaspor, Oyak Renault, TOFAŞ

Denizli (1): Merkezefendi Belediyesi

Edirne (1): Olin Edirne

Eskişehir (1): Eskişehir Basket

Gaziantep (2): Beslenspor, Gaziantep Basketbol

Giresun (1): Yeşilgiresun Belediyespor

İstanbul (24): Ülkerspor (Alpella), Anadolu Efes, Anadoluhisarı, Bahçeşehir Koleji, Bakırköyspor, Beşiktaş, Beykozspor, Büyükçekmece Basket, Darüşşafaka, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İTÜ, Kadıköyspor, Kurtuluş, Modaspor, Netaş, Ortaköy, Paşabahçe, PTT, İstanbul Taçspor, Tekelspor, İstanbul Yıldırımspor

İzmir (9): Aliağa Petkim, Altay, Altınordu, Bornova Belediye, Göztepe, Hilalspor, Pınar Karşıyaka, Petkimspor, Tuborg

Kayseri (1): Meysuspor

Kocaeli (1): NASAŞ

Konya (2): Konyaspor, Konyaspor Basket (Torku Konyaspor)

Manisa (1): Manisa Büyükşehir Belediyespor

Mersin (3): Çukurova Sanayi, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu Erkutspor

Muğla (1): Fethiye Belediyespor

Sakarya (1): Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Samsun (1): Samsunspor

Tekirdağ (1): Büyük Salat

Trabzon (1): Trabzonspor

Uşak (1): Uşak Sportif

Yalova (1): Yalovaspor

Zonguldak (1): Erdemirspor

AA