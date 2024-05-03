Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray Ekmas play-off'lara kalmayı garantiledi.

Son iki bilet için ise Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom, TOFAŞ ve Bursaspor İnfo Yatırım iddiasını sürdürüyor.

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalindeki Monaco maçları nedeniyle Bursaspor İnfo Yatırım'la oynayacağı maç ertelendi. Bu iki takımın ikişer maçı bulunuyor.

Avantaj Aliağa Petkimspor ve Bursaspor'da

Play-off'un son iki bileti için avantaj son haftaya 7. sırada giren Aliağa Petkimspor ile bir maçı eksik Bursaspor İnfo Yatırım'da bulunuyor.

Ligde 14 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor son maçında ligden düşmesi kesinleşen Çağdaş Bodrumspor'la karşılaşacak. Son iki maçına 13 galibiyetle giren Bursa Yatırım İnfo Yatırım ise son iki maçında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya gelecek. İki takım da maçlarını kazanırsa rakiplerinin durumuna bakmadan play-off bileti alacak.

Bu takımları 13'er galibiyetle Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ ve Türk Telekom takip ediyor. Bu 3 takım maçlarını kazanıp, rakiplerinin alacağı sonucu bekleyecek.

5'li averaj olabilir

Play-off'a kalan son takımları alınacak sonuçlara göre 5'li, 4'lü, 3'lü ve 2'li averajlar belli edebilir.

Aliağa Petkimspor'un son hafta maçını kaybetmesi, Bursaspor'un da iki maçından bir galibiyet alması durumunda play-off'a kalacak son iki takımı 5'li averaj belirleyecek. Bu durumda Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Türk Telekom play-off'a kalacak.

Kendi kaderini belirleyecek Bursaspor'un maçları zor

Play-off'a kalma yarışında kendi kaderini belirleyecek takımlardan Bursaspor İnfo Yatırım'ın maçları dikkati çekiyor.

Bursa ekibinin play-off oynayabilmesi için son iki maçında THY Avrupa Ligi ekipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu yenmesi gerekiyor. Bursa temsilcisi, bu iki maçtan birini kaybetmesi durumunda , Aliağa Petkimspor, TOFAŞ ve Türk Telekom'un son hafta maçlarını kaybetmesini bekleyecek.

Lider ve küme düşenler belli

Anadolu Efes normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Ligde sadece 4 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, bu hafta Bursaspor İnfo Yatırım'a kaybetse bile ikili averajda Fenerbahçe Beko'nun önünde bulunduğu için sezonu lider bitirecek.

Küme düşen takımlar ise Çağdaş Bodrumspor ile Reeder Samsunspor oldu. Bu iki takım ligde sadece 1 yıl kalabildi.

İddiası kalmayan Darüşşafaka Lassa, Bahçeşehir Koleji ve Yukatel Merkezefendi Belediyespor ise son hafta maçlarını oynadıktan sonra sezonu tamamlayacak.

30. hafta maç programı:

Bugün:

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Reeder Samsunspor (BJK Emlakjet)

Yarın:

15.30 TOFAŞ-Galatasaray Ekmas (TOFAŞ)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Muradiye)

18.00 Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor (Enka)

5 Mayıs Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

19.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa (Ankara)

6 Mayıs Pazartesi:

18.00 Anadolu Efes-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker)