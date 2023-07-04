İzmir

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grup kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu.

Normal sezonda 32 takımın yer alacağı, bu ekiplerden 3'ünün eleme turunda belli olacağı organizasyonun kura çekimi 5 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek. Normal sezonda aynı ülkeden ekipler, farklı gruplarda yer alacak.

Kura çekimi eleme turları ile başlayacak ve normal sezon grupları ile devam edecek. Türkiye'yi normal sezonda Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ temsil edecek.

Organizasyon

8 grup liderinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği organizasyonda, gruplarını 2. ve 3. bitirenler, play-in oynayacak.

Play-in turundan 8 ekip daha son 16 turuna kalacak.

Torbalar

Normal sezon kura çekimi için direkt katılım hakkı kazanan 29 takım ve elemelerden gelecek 3 takım, 8'erli 4 torbaya ayrıldı. Buna göre Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ birinci, Darüşşafaka Lassa ile Galatasaray Nef ikinci, Bursaspor ise üçüncü torbada yer alacak.

Organizasyonda belirlenen torbalar şöyle:

1. torba: Pınar Karşıyaka, TOFAŞ (Türkiye), AEK (Yunanistan), Hapoel Holon, Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Lenovo Tenerife, Unicaja (İspanya)

2. torba: Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef (Türkiye), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Filou Oostende (Belçika), Igokea m:tel (Bosna Hersek), MHP RIESEN Ludwigsburg, Telekom Baskets Bonn (Almanya), Rytas Vilnius (Litvanya)

3. torba: Bursaspor (Türkiye), Dinamo BDS Sassari (İtalya), EWE Baskets Oldenburg (Almanya), PAOK mateco, Peristeri, Promitheas Patras (Yunanistan), UCAM Murcia (İspanya), VEF Riga (Letonya)

4. torba: Bertram Yachts Derthona (İtalya), Opava (Çekya), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), Rio Breogan (İspanya), King Szczecin (Polonya), elemelerden gelecek 3 takım

AA