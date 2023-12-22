Grup lideri 8 ekibin doğrudan son 16 turuna kaldığı organizasyonda, play-in'de 2 galibiyete ulaşacak 8 takım daha adını son 16 turuna yazdıracak.

Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın da mücadele edeceği play-in'de ilk maçlar 2-3 Ocak'ta, ikinci müsabakalar 9-10 Ocak'ta ve gerekirse üçüncü karşılaşmalar 16-17 Ocak'ta oynanacak.

Play-in'de birinci ve ikinci maçların programı şöyle

İlk müsabakalar

2 Ocak Salı:

PAOK mateco (Yunanistan)-TOFAŞ

MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)-Darüşşafaka Lassa

3 Ocak Çarşamba:

Pınar Karşıyaka-Rio Breogan (İspanya)

Bertram Derthona Tortona (İtalya)-Galatasaray Ekmas

Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri (Yunanistan)

Cholet (Fransa)-BDS Sassari (İtalya)

Hapoel Holon (İsrail)-Filou Oostende (Belçika)

Le Mans (Fransa)-Promitheas Patras (Yunanistan)

İkinci müsabakalar

9 Ocak Salı:

TOFAŞ-PAOK mateco

Galatasaray Ekmas-Bertram Derthona Tortona

Filou Oostende-Hapoel Holon

Promitheas Patras-Le Mans

10 Ocak Çarşamba:

Darüşşafaka Lassa-MHP Riesen Ludwigsburg

Rio Breogan-Pınar Karşıyaka

Peristeri-Rytas Vilnius

BDS Sassari-Cholet