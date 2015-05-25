ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan sağanak ve yer yer etkili olan dolu nedeniyle bazı binaların giriş katları ve yollar su altında kaldı. Küçük çaplı hasarlı kazalara neden olan yağış ve dolu, özellikle Keçiören ve Altındağ bölgesinde etkili oldu.

Keçiören Fahrettin Altay Caddesi-Basın Caddesi kavşağını su bastı. İki otomobil su birikintisinde mahsur kaldı. Su birikintisi olan yerlerde ASKİ ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Yolların bazı kesimlerinde de yer yer çökme oluştu.

Sağanak, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.