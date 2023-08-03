Mamak tarihi Konservatuvar binasında basının yoğun ilgisiyle karşılanan ödül törenine sanat,siyaset,iş,spor,medya dünyasının tanınmış simaları katıldı. Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla sıkça isminden söz ettiren gazetemiz yazarlarından usta gazeteci Habib Babar’‘Yılın Alkışı Hakeden Magazin Gazetecisi’seçildi.

Uluslararası Radyocular Birliği(IRU)Genel Başkanı Yusuf Erbaş törende yaptığı konuşmada,"Türkiye’de alkışlamanın zor ,eleştirmenin kolay olduğu duruma tepki olarak başladıkları bu yolda,ülkemizin bir çok değerini bir araya getirerek güzel bir sinerji oluşturuyoruz.Radyocular olarak güzel şeyleri takdir etmeye devam edeceğiz .Ödül alan isimleri kutluyor, alkış alanların çoğalmasını diliyoruz.Radyo bir sırdaştır, sırdaşsız kalmayın" dedi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Sanatçı Aydın Aydın geri dönüşüme dikkat çeken Pıt Pet şarkısıyla geceye damgasını vururken,THM’nin usta yorumcusu Nurullah Akçayır,Mustafa Taş, Yusuf Alyaprak’ ta şarkılarıyla davetlilere keyifli dakikalar yaşattılar.