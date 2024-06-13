Ankara

Sincan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çimşit ve Yenikent'teki ücretli kesim alanlarının yanı sıra Gaziosmanpaşa, İstasyon, Osmanlı, Pınarbaşı, Plevne, Tandoğan mahallelerindeki pazar yerleri ile Temelli kapalı pazar yeri ve Yenikent Fevzi Çakmak Mahallesi Perşembe Semt Pazarı serbest kesim alanı olarak belirlendi.

Kesimler randevuyla gerçekleştirilecek, sırası gelenler SMS ile bilgilendirilerek, kesim alanına yönlendirilecek.

Canlı yayın kameralarıyla kurban pazarları izlenebilecek, alandaki ekranlarla sıra takibi yapılabilecek.

Altındağ'daki kesim noktaları

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Tatlar Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanı dışında Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi ile İskitler, Ali Ersoy, Gülpınar, Karacaören, Karapürçek ve Doğantepe-Başpınar semt pazarlarında da kurbanlar kesilebilecek.

Bu noktalar dışında kurban kesimine izin verilmeyecek.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurbanlıkların sağlık durumlarını kontrol etti

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, Başkentte belirlenen 5 noktadaki kurban satış ve kesim alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Ankara Zabıtasının denetimlerinde hijyenik koşullar, kurbanlıkların sağlık durumları, veteriner sağlık raporları ve küpeleri kontrol edildi.

Mamak'ta iş yerlerinde denetim

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de lokanta, pastane ve marketlerde genel temizlik ve fiyat listesi kontrolleri gerçekleştirdi.

Tatlı ve şekerleme üretim ve satış yerleri, marketler, fırınlar ve lokantalardaki denetimlerde işletmelerin üretim ve depolama alanları, kullanılan gıda malzemeleri, iş elbiseleri, hijyen koşulları, fiyat listeleri, gramaj ve etiket kontrolleri ile iş yeri ruhsatları tek tek kontrol edildi.