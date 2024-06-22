Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Hacı Bayram Mahallesi Eti Zafer Sokak'ta bulunan bir evi temizlemek için çalışma başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden 10 personel, evden 2 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Çevreye kötü koku yayan "çöp ev"in temizlenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye ve ekiplere teşekkür etti.

Tiryaki, temiz bir Altındağ için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen istek, şikayet ve ihbarları mutlaka değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.