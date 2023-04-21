Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için bağlantı yolları ve ana arterler, polis helikopteri tarafından denetlendi.

Yoğun güzergahlardaki trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yerdeki ekiplerle koordinasyon içerisinde çalışan helikopter ekibinin denetimleri, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Bu kapsamda havadan denetlenen kara yolu trafiğinde kurallara uymayan sürücüler, karadaki ekiplere bildirildi.

Helikopter ekibi ayrıca trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da bildirerek, yerdeki ekiplerin kontrolünü sağladı.

Karadan ise özellikle yolcu otobüslerinde yoğunlaşan kontrollerde, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü, şoförlerin dinlenme süreleri, araçlarda yedek sürücü olup olmadığı, yolcu sayısı, emniyet kemeri kontrolü ve hız denetimleri yapıldı.

AA