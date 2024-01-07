Ticaret Bakanlığının firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak oluşturulan ihracat istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2023'te 255 milyar 809 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı.

Ankara'nın bu dönemdeki ihracatı, 2022'ye göre yüzde 5,9 artış gösterdi ve 12 milyar 264 milyon 514 bin dolara yükseldi.

Kentin ihracat yaptığı ülkelerin dağılımına bakıldığında 1 milyar 5 milyon 691 bin dolar ile en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülke oldu. Bu ülkeyi 956 milyon 159 bin dolarla Almanya, 856 milyon 452 bin dolarla Çin, 627 milyon 700 bin dolarla Romanya ve 477 milyon 922 bin dolarla Irak takip etti.

Sektör açısından ihracat değerlendirildiğinde başkentin ihracatında 1 milyar 782 milyon 134 bin dolarla "makine ve aksamları" ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 688 milyon 652 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 476 milyon 121 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" ve 1 milyar 79 milyon 904 bin dolarla “madencilik ürünleri" takip etti.

"Ham madde üretiminde ithal ikamesi bir politikanın tercih edilmesi gerekiyor"

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Seyit Ardıç, küresel ticaretteki daralmaya rağmen Türkiye'nin geçen yılı ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoruyla kapatmasının önemine dikkati çekti.

Ülkenin dış ticaret açının 106 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Ardıç, "Üretimimiz arttığında dış ticaret açığımız artıyor, üretim zayıfladığında ise düşüyor. Bu kısır döngüden kurtulmak için yerli payı ve katma değeri daha yüksek olan üretimi artırmamız son derece önemli. Ham madde üretiminde ithal ikamesi bir politikanın tercih edilmesi gerekiyor." dedi.

Ardıç, dış ticaret açığının azaltılması için öncelikle teknoloji düzeyiyle verimliliğin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

AR-GE ve inovasyona önem verilerek yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini anlatan Ardıç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarken, Ankara ihracatını yüzde 5,9 artırdı. Zor koşullarda ellerini taşın altına koymaktan asla çekinmeyen, sadece Ankara'nın değil, ülkemizin üretimine ve ihracatına da büyük katkı sağlayan Ankaralı sanayicilerimize, gösterdikleri bu başarılı performanstan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ankara'da sanayinin gündemi artık tamamen değişimdir. Asıl hedefimiz ise uluslararası düzeyde teknolojiyi ve yenilikleri üretecek noktaya ulaşarak, ihracat hacmimizi daha da yukarı çıkarmak olacaktır."