Ankara

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Halkbank, dün akşam sahasında karşılaştığı Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini 3-2 yendi.

Halkbank, organizasyonun ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko'yu 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

A Grubu ikinci maçında dün akşam sahasında karşılaştığı Polonya'nın Grupa Azoty takımı karşısında 3-2 galip gelen Ziraat Bankkart, organizasyonun ilk maçında da deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenmişti.

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Başkent temsilcileri, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadıkları iki ayrı karşılaşmadan galip gelerek, önemli avantaj elde etti.

Kaynak: AA