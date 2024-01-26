Köyden şehre göç etmiş ama kent imkânlarından çok uzakta yerleşim imkânı bulabilmiş ailelerin çocukları gaz lambasının ışığında azimle ders çalışırken hiç biri kaderin kendisine çizdiği rotayı elbette bilmiyordu.

İnek sağıp ahır kürümekten, koyun kırkıp, ıstarda halı dokumaktan, orakla ekin biçip harmanda düven sürmekten gelen kadınlar çocuklarına, “Aman kuzum oku da adam ol” diyerek geniş bir perspektif sunuyordu. Kimsenin, “Benim oğlum “Âlim olacak, amir olacak” dediği yoktu ama Kovanağzı ve havalisinde çok nadide yöneticiler yetişti.

Bozkır’ın Aliçerçi köyünden gelip Kovanağzı’nda Keleşler’in bağından bir parsel alarak ev yaptıran Abdullah amca Meram Eski Yoldaki Hurdalıkta ticaretle meşguldü. İlk ve Ortaokulu Bozkır’da okuyan büyük oğlu Kadir Demir Konya Ticaret Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Bir süre şekerleme üretimi yapan Kadir ağabey 12 Eylül 1980 darbesinden sonra sivil yönetime geçiş sırasında 1983’de Konya Milletvekili oldu. Fakat bu seçimde aday oluşunun ilginç bir hikâyesi var. Kadir Bey aday olmak için değil de siyasete ilgisi gereği Anavatan Partisi Genel Merkezinde bulunmaktadır. Durmuş Alagöz’ün adaylığı Milli Güvenlik Konseyi tarafından veto edilince inşaat mühendisi kardeşi Mustafa Alagöz adaylık başvurusunda bulunmak üzere genel merkeze gider. Fakat Mustafa Beyin henüz aday olma yaşına gelmediği anlaşılınca evrakları iade edilir. Bunun üzerine yolculukta kendisine refakat eden meslektaşı Hüseyin Koyuncu aday olmak ister ama o da henüz askerliğini yapmamıştır. Mustafa Alagöz’ün aklına kapı önünde karşılaştıkları arkadaşı Kadir Demir gelir ve dışarı çıkıp adaylık başvurusu yapması için çağırır. Böylece Kadir Demir Konya Milletvekili adayı olur ve seçimi kazanıp parlamentoda yer alır.

İşlemler tamamladıktan sonra Hüseyin Koyuncu parti çalışmaları için Ankara’da kalır ve bir nevi halef selef olan Mustafa Alagöz ile Kadir Demir Konya yoluna koyulur. Sonraki yıllarda Konya Postası gazetesinde patronum da olan Mustafa ağabey iyi şofördür, bilirim. Fakat o yıllarda henüz ehliyet almamıştır. Kulu makasında trafik kontrolüne takılırlar. Alagöz ehliyetinin olmadığını söyleyince işler karışır, zira gözaltına alınıp savcılığa sevk edilmeleri gerekmektedir. Kadir ağabey bütün masumiyetiyle, “Memur Bey, benim ehliyetim var ama iyi araba kullanamam, bu yüzden arkadaş sürüyordu. Yolun bundan sonrasında arabayı ben kullanayım” dese de kabul görmez. Bunun üzerine Alagöz, “Arkadaşımız Konya Milletvekili adayı” diyerek durumu kotarmak ister ama partisi hâkim iradeyi değil, kazanma ihtimali verilmeyen sivil iradeyi temsil etmektedir! Emniyet Amirliğine buyur edilirler.

Vakit geceye yaklaşırken, iki arkadaş gözaltından nasıl çıkabileceklerini düşünmektedir. Alagöz, “Memur Bey, burada olduğumuzu haber verelim de Konya’da bizi merak etmesinler” diyerek telefon etmek üzere müsaade alır ve İl Teşkilatını arayıp durumlarını anlatır. Biraz sonra da Emniyet Amirliği hareketlenir. Önce seçim hazırlığındaki parti yöneticileri gelip Mustafa ve Kadir ağabeyleri sahiplenir. Sonra Konya’dan edilen telefonlarla görevliler ikna olur ve iki arkadaş gece yarısından sonra Konya’ya döner.

Milletvekili olduğu dönemde Hadim ve Bozkır köylerini birlikte adım adım dolaştığımız Kadir ağabeye, “Sizi Emniyet’e götüren memurları seçimden sonra ziyaret ettiniz mi?” diye latife ettiğimde, “Ziyaret ettik tabi ama bu konuyu hiç ortaya getirmedik. İhtiyaçları varsa da gördük. Onlar o gün görevlerini yapmıştı” diye karşılık vermişti.

Hasırcılar muhitinde oturan ve Konya Belediyesi İtfaiye görevlisi olan Çayırbağlı Fevzi amcanın evine, oğlu İsmail ile olan arkadaşlığımızdan ötürü şivlilik ve bayram ziyaretlerine gitmişliğimiz de olmuştu. Büyük oğlu Adem Esen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra ikinci dal olarak da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Sonra Haseki’yi bitirdi. Yüksel lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesinde tamamlayan Profesör Dr. Adem Esen, 1994’de Selçuklu Belediye Başkanlığına seçilip Konya’nın en büyük merkez ilçesini iki dönem yönetti. Başkanlıktan sonra İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesinin Kurucu Rektörü oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Adem Bey Kovanağzı’ndan çıkan ilk Belediye Başkanı olmuştu ama onunla kalmadı. Kovanağzı Caddesinin Lalebahçe yoluna yakın bölgesinde ikamet eden Mehmet Şen Ankara Teknik Üniversitesi’nden mezundu ve Torna Tesviye Öğretmeniydi. Onunla Merhaba gazetesinde çalıştığım yıllarda tanıştık. Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı yaptığı dönemde aramızdaki hukuk gelişti. Mehmet Şen 1999 Yerel Seçimlerinde Karatay Belediye Başkanı seçildi ve 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

Bir ucu Aydoğdu semtine uzanan Kovanağzı’nın öte yakasında Harmancık Mahallesi vardı. Selbasan Çayının ikiye böldüğü arazinin iki yakasındaki ekin ve nohut tarlaları aramıza mesafe koysa da komşuluk hukuku gereği biz onlardan, onlar da bizdendi. Babasını küçük yaşta kaybedip yetim kalan ve iki kanatlı tahta kapılı Harmancık İlkokulundan sonra Konya İmam Hatip Lisesinden mezun olan Hasan Kılca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip bir süre serbest avukatlık yaptı. Sonra Konya Büyükşehir Belediyesi’nde avukat olarak göreve başladı. Önce Birinci Hukuk Müşavirliğine ardından Genel Sekreterliğe getirildi. Hasan Kılca 2019 Yerel Seçimlerinde Karatay Belediye Başkanı seçildi. Böylece Karatay’ın kaderi ikinci defa Kovanağzı havzasından bir başkana tevdi edilmiş oldu.

Kovanağzı’nın engin sınırları Aydoğdu’nun sırtındaki Selçuk mahallesine de dayanırdı. Eskiden adrese dayalı kayıt sistemi diye bir uygulama olmadığından Kovanağzı’nın uç noktalarındaki bazı arkadaşlarımız da Selçuk İlkokulu’na giderdi. Uğur İbrahim Altay’da Selçuk mahallesinde büyüyüp bu okulu bitirenlerdendi. Birçok Kovanağzılı genç gibi o da Mevlana Ortaokuluna gitti sonra Gazi Lisesinden mezun olup Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Bey Proje Mühendisi olarak çalışırken TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında da İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı seçildi. 2009’da Selçuklu Belediye Başkanlığına seçilen Uğur İbrahim Altay, 2014’de aynı göreve tekrar seçilip dört yıl görev yaptı. Tahir Akyürek’in Milletvekili Adayı olup istifa etmesi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Uğur İbrahim Altay 2018 seçimlerinde partisi tarafından aynı göreve aday gösterildi ve bu defa halkoyu ile seçildi.

Kovanağzı’nın bir yakası da Kalfalar’a ve Aymanas’a uzanırdı. Dr. Hasan Çalış da Zafer İlkokulunun arkasında Kovanağzı’na yakın yerde otururdu. Çumra Atatürk İlkokulundan sonra, bizim kazanıp gitmeye tevessül etmediğimiz İvriz Öğretmen Okulunda okudu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra hekimlik yaparken Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi oldu. 1999 seçimlerinde 21. Dönem Karaman mebusu seçildi. Bir dönem ara verdikten sonra 2007’de ikinci defa milletvekili oldu. Hasan Hoca halen Ankara Çukurambar’daki Koru Hastanesinin VIP Koordinatörlüğünü yürütüyor.

Peki, Aymanas ile Kovanağzı’nın ne ilgisi mi var? Anlatayım.

Prof. Dr. Mithat Direk ile Derbent dergisini çıkarırken tanışmıştık. Dergimizi bir yerde görünce ilgisini çekmiş ve bana bir elektronik posta gönderip, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki öğrencilerine Derbent’te uygulamalı tarla dersi vermek istediğini iletmiş, bu konuda yardımcı olmamı talep etmişti. Planlama yapmak üzere buluştuğumuz gün tanışma faslında, ben Kovanağzı’nda oturduğumu söyleyince, “Aa… Bende Aymanas çocuğuyum. Aynı topraktanız” demişti.

İşte Kovanağzı’nın böyle özel yanları da vardır.