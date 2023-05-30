İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, seçim vaatlerinden bir tanesini daha hayata geçiriyor. Silivri’nin uzun yıllardır hasretini çektiği Gençlik ve Kültür Merkezi projesinin temeli seçimlerden hemen sonra atılıyor. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi’nde hasarlı olduğu için yıkımı gerçekleştirilen ek hizmet binasının bulunduğu alan üzerine, zemin +4 kat şeklinde inşa edilecek Silivri Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi, 13.250 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Merkezin içerisinde; robotik kodlama atölyesi, satranç odası, 3D ürün, dijital fotoğrafçılık atölyesi, çok amaçlı salonlar, idari hizmet ofisleri, müzik-ahşap-resim atölyeleri, sergi alanları, kafeterya, derslikler, 400 kişilik konferans ve nikah salonu, marangozluk atölyesi, resim atölyeleri, müzik atölyesi, toplantı odası, kütüphane, sergi salonları, otopark ve birçok hizmet alanı yer alacak. Çalışmalar tamamlandığında Silivri, içerisinde kültür, sanat, eğitim faaliyetleri ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirildiği dev bir merkeze kavuşmuş olacak.

“Temelini seçimlerden hemen sonra hep birlikte atacağız”

Silivri Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri’de benden önceki tüm belediye başkanlarımızın, başkan adaylarımızın ve bu göreve talip olan herkesin seçim beyannamesine koyduğu bir kültür merkezi vardı. Allah’a çok şükür ki o kültür merkezinin temelini atmak bize nasip olacak. Biz bununla da yetinmedik ve kültür merkezinin yanına bir de Silivri’nin gençleri için, Türk gençleri için bir gençlik merkezi de inşa edeceğiz. Çok kısa bir süre sonra temelini atacağımız ve kısa süre içerisinde bitireceğimiz Gençlik ve Kültür Merkezi hem Silivri’nin kültürüne ve sanatına katkı sağlayacak hem de Silivri’nin gençlerine hizmet verecek. Silivri Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezimizin temelini seçimlerden hemen sonra hep birlikte atacağız. Silivri’mize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ