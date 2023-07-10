İSTANBUL - Yedikule Hisarı'nın tarihi atmosferinde gerçekleşen etkinlik, aileler ve çocuklar için keyifli bir günün yaşanmasına olanak sağladı. Başkan, konuşması esnasında Yedikule Hisarı'nın tarihine ve önemine vurgu yaptı. Konuşmanın ardından Başkan Turan, katılımcılarla birlikte voleybol oynadı. Başkan Turan’ın etkinliğe bizzat katılması güzel bir sürpriz oldu. Halkla iç içe geçirdiği bu günün ardından, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yedikule Hisarı'ndaki Aile Çadır Kampı etkinliği unutulmaz anılara sahne oldu.

HABER: GİZEM ÇAKAL