İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yoğun programına rağmen gençlerle vakit ayırmaya devam ediyor. Gençlere verdiği önemle bilinen Başkan Kartoğlu, “Gençlerle Birlikte Daha Güçlü” söyleşileri kapsamında İBB Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Okula Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG ile gelen Başkan Kartoğlu’nu öğrenciler yoğun ilgi ile karşıladı. Başkan Kartoğlu, okulu bir süre gezip öğrencilerle sohbet ettikten sonra söyleşi için konferans salonuna geçti. Kartoğlu, söyleşisinde sorularını cevapladığı gençlere gelecek tavsiyelerinde bulundu. Gençler de Başkan Kartoğlu’nun okullarına gelmelerinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

“Bin 700 konteyner ile rekor kırdık”

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yoğun bir çalışma başlattıklarını anlatan Başkan Kartoğlu, “Deprem felaketi sonrası Başakşehir’de bir duyuru yapmıştık. Hep beraber yaraları saralım dedik. Kapalı pazarlarımızda depremzedelere göndermek üzere yardım malzemesi toplama alanları kurduk. O zaman hepiniz oraya geldiniz. Hem çalıştınız hem de koşturdunuz. Aynı zamanda birçok ürünü topladık ve deprem bölgesine gönderdik. İstanbul’da en fazla tır kaldıran ilçe olduk. Beni çok gururlandırdı bu durum. Sonra arkasından ikinci bir gururu yaşadık. Deprem bölgesinde yaşayan insanların en büyük ihtiyacı konteyner kent. Şu anda konteyner kentlerin teslimini yaptık. Türkiye’de il ve ilçelerin arasında en fazla konteyner kenti yapan belediye olduk. Bin 700 konteynerle rekor kırdık. Bu da hepimizin gururu.” şeklinde konuştu.

Boğazköy’deki kültür yaşam parkı yakında açılıyor

Boğazköy’de bir buçuk ay sonra açacakları kültür yaşam parkının içinde birçok farklı faaliyetin olacağını dile getiren Başkan Kartoğlu, “Boğazköy’de açacağımız kültür yaşam parkımızda havuzlu spor salonu, fitness salonları, kapalı olimpik salon var. Ayrıca bunların yanında bilgievleri ve gençlik merkezi var. Dolu dolu bir yer. Açılışını bir buçuk ay sonra yapacağız.” diye konuştu.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ