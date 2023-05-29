İSTANBUL - Gençlere verdiği önemle bilinen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerle Birlikte Daha Güçlü” sloganıyla düzenlenen söyleşiler çerçevesinde okulları gezmeye devam ediyor. Ahad Andıcan Ortaokulu öğrencileriyle buluşan Başkan Kartoğlu, yoğun ilgiyle karşılandı.

“Dönüştürüyor, şehrimizi kurtarıyoruz”

Öğrencilerin geri dönüşüm ile ilgili sorularını cevap veren Başkan Kartoğlu, her atığın çöp olmadığını vurguladı. Geri dönüşümün Başakşehir, Türkiye ve Dünya için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kartoğlu, “Geri dönüşümü hayatımızın merkezine koyduk. Geri dönüşüm aynı zamanda ham madde demektir. Çöpe attığımız her malzeme aynı zamanda ekonomimizde de büyük bir kayıp demektir. Bir şeyi çöpe atıyorsak iki kere düşünmeli, geri dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini iyi kavramalıyız. Geri dönüşüm dünyamızı dönüştürecek. Bunun için Başakşehir’de seferberlik ilan ettik. Dönüştürüyor, şehrimizi kurtarıyoruz.” şeklinde konuştu.

HABER: METE YILMAZ