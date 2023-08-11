İSTANBUL - Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çalışma arkadaşlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi. Belediye personelinin motivasyonunu arttırmak, vatandaşa daha iyi hizmet etmek için fikir alışverişi yapmak amacıyla Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

“125 bin hanenin içindeki her insanın derdinden sorumluyum”

Esenler Belediyesi olarak Esenler’e hizmet verirken, vatandaşın her işine yardımcı olmayı ve tebüssümü bırakmamayı öncelikleri addettiklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bizler bu kurumda çalışıyoruz, şu anda sizin yerinizde olmak isteyen çok kişi var. Ben belediye başkanıyım, sizden farkım yok. Sadece sorumluluğum ve vebalim fazla. Esenler’deki 125 bin hanenin içindeki her insanın derdinden sorumluyum. Bunun için telefonumda cevapsız çağrı kalmaz. Ayrım yapmadan herkesin sorununu çözmeye çalışırım. Hatalarımız, kusurlarımız olabilir ama en önemlisi, bunları telafi edecek doğruları yapmak ve kendisine hizmet ettiğimiz vatandaşımızdan tebessümü eksik bırakmamak” diye konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ