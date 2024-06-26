Başkan Ebubekir Kaynar, eczacı eşi Sibel Kaptan Kaynar ve Almanya’da okuyan geleceğin diplomat kızları Cennet Kaynar ile Ebru Kaynar, Başkan Kaynar’ın 51. doğum gününü İstanbul’da aile ve dostlarıyla birlikte kutladılar. Efsane doğum günü partisine Avrupa ülkelerinden ve Amerika’dan davetliler katıldı. Özel meşhur el yapımı tatlılar ve havai fişeklerle süslenen doğum günü partisi, unutulmaz anlara sahne oldu.

Başkan Ebubekir Kaynar, partide yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

“Başarı, cesur adımların atıldığı yerde doğar. Başarılı olmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Çünkü sonunda ne kadar çok çabaladığınızı hatırlayacaksınız. Engeller sadece hedefinize ulaşmanızı geciktiren duraklardır; onları aşmayı öğrenin ve yolunuza devam edin.”

Başkan Kaynar’ın bu anlamlı konuşması, misafirler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi ve alkışlandı. Bu özel gece, Başkan Ebubekir Kaynar’ın 51. doğum gününü kutlamak için bir araya gelen dostları ve ailesi için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.