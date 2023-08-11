İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi’nin, ilçedeki gençler için düzenlediği Gençlik Kampı’nın 2’ncisi bu yıl Aydın Kuşadası’nda gerçekleşti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gençlerle bir araya geldiği kampta, sportif aktivitelerin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerleri de gezildi. Esenyurtlu gençler, kampta voleybol, basketbol gibi aktivitelerle doyasıya eğlenirken, turistik gezilerle yeni yerler görme imkânı buldu. Aydın Kadıkalesi Anaia Antik Kenti ve İzmir’deki Efes Antik Kenti’ni Başkan Bozkurt’la birlikte gezen gençler, ardından düzenlenen tekne turunda dalış yaparak Ege’nin serin sularının tadını çıkardı. Akşamları kumsalda toplanan gençler, şarkılar ve türküler söyleyerek halaylar çekti.

“Esenyurt dünyanın en güzel yeri”

Kampta gençlerle birlikte çok eğlendiğini ifade eden Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Herkes Esenyurt’un kötü yanını göstermeye çalışıyor ama gerçek Esenyurt bu. Kim ne derse desin Esenyurt bence dünyanın en güzel yeri. Benim için öyle, sizin içinde öyledir diye düşünüyorum ama bunu daha güzel yapmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Ne zaman ki birbirimizi olduğumuz gibi kabul ettik, ne zaman ki birbirimizin acılarından yüreğimiz sızladı, ne zaman ki birbirimizin elini tuttuk o zaman dünya güzel oluyor.”

HABER: MERVE ELÇİ