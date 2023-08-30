Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asır önce olduğu gibi bugün de aynı kahramanlık ve fedakarlık duygularıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara yürüdüğünü belirtti.

Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, her bir karışı şüheda kanıyla sulanmış olan Anadolu'nun, 30 Ağustos Zaferi ile yeniden vatan kılındığını ifade etti.

Şanlı zaferle birlikte kahraman milletin, Zümrüdüanka misali bir kez daha küllerinden doğduğuna işaret eden Altun, asırlar boyunca sahip olduğu iman ve kahramanlıkla, gösterdiği birlik ve beraberlik ruhuyla nice zorlukları, badireleri atlatan Türk milletinin, 30 Ağustos Zaferi ile kendisine asla zincir vurulamayacağını, yurduna hiçbir zaman alçakları uğratmayacağını, haysiyetinden ve şerefinden asla ve kata ödün vermeyeceğini tüm dünyaya tekraren gösterdiğini vurguladı.

Altun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zafere taşınan kurtuluş mücadelesinin, yalnızca Türk milletinin bağımsızlığının değil emperyalizmin çelik zırhlı duvarları arasında ezilmek ve sömürülmek istenen mazlumların kurtuluşu için de mümtaz bir örnek teşkil ettiğini ve bu bağımsızlık ruhunu nice mazlum ulusa da aşıladığını belirtti.

"Yaklaşık bir asır önce Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yakılan bağımsızlık meşalesi, 15 Temmuz’da milletçe yeniden gösterdiğimiz gibi ateşinden ve ışığından bugün de hiçbir şey kaybetmemiştir" ifadelerini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"101 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının Türkiye Yüzyılı'nda da dimdik arkasındayız. İstiklal ve istikbal mücadelemizi her alanda, aynı kararlılıkla maziden atiye taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir asır önce olduğu gibi bugün de aynı kahramanlık ve fedakarlık duygularıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü ve daha müreffeh yarınlarına yürümektedir. Türkiye Yüzyılı da Malazgirt'ten Dumlupınar'a uzanan şanlı tarihimize ve bu zaferlerde emeği geçen gazi ve şehitlerimize göstereceğimiz vefanın bir nişanesi olarak barışın, istikrarın, adaletin, ilerlemenin, daha güçlü ve daha müreffeh bir çağın adı olacaktır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Altun, paylaşımında, Kurtuluş Savaşı sonrası modern Türkiye'ye geçişin görsellerle anlatıldığı ve "Türk devleti 3 bin yıldır olduğu gibi ilelebet payidar kalacaktır" mesajını içeren videoya da yer verdi.

AA